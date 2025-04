Electronic Arts annuncia Star Wars Zero Company

(Adnkronos) – In occasione della Star Wars Celebration Japan, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha presentato Star Wars Zero Company, un nuovo videogioco a turni per giocatore singolo, attualmente in fase di sviluppo presso Bit Reactor in collaborazione con Respawn Entertainment e Lucasfilm Games. Il titolo propone un’esperienza narrativa ambientata nel periodo finale delle Guerre dei Cloni. I giocatori assumeranno il controllo di Hawks, un ex ufficiale della Repubblica, alla guida di una squadra d’élite composta da agenti provenienti da diverse parti della galassia. Il gruppo, noto come Zero Company, sarà chiamato ad affrontare una serie di missioni complesse e ad affrontare una minaccia inedita che potrebbe compromettere l’equilibrio galattico. Secondo quanto dichiarato da Greg Foertsch, CEO e direttore creativo di Bit Reactor, il gioco è progettato per coniugare le meccaniche dei giochi tattici a turni con un impianto narrativo collocato nell’universo canonico di Star Wars, privilegiando le scelte strategiche del giocatore e la costruzione di una narrazione di stampo cinematografico. Douglas Reilly, direttore generale e vicepresidente di Lucasfilm Games, ha confermato che il progetto risponde a un interesse consolidato da parte dello studio per il genere tattico, con l’obiettivo di realizzare un titolo che rifletta i tratti distintivi della saga. Star Wars Zero Company include una campagna articolata, caratterizzata da operazioni tattiche e missioni di indagine distribuite in diverse ambientazioni galattiche. Il giocatore potrà sviluppare una base operativa e accedere a una rete di informatori utile a ottenere vantaggi strategici nel corso della trama. La personalizzazione rappresenta uno degli elementi centrali del gioco. Il personaggio di Hawks, così come ogni membro della squadra, può essere configurato in termini di aspetto, abilità, equipaggiamento e classe. Le unità selezionabili spaziano da cloni soldato a droidi astromeccanici, fino a Jedi, ciascuno appartenente a diverse specie originali dell’universo Star Wars. Durante le missioni, i legami tra i membri della Zero Company influenzeranno la dinamica del combattimento, consentendo di sbloccare sinergie utili a ribaltare l’esito degli scontri. Il sistema di gioco, fondato sulla varietà delle scelte e sulla costruzione strategica della squadra, mira a offrire un’esperienza tattica strutturata, in cui la preparazione e la pianificazione sono elementi determinanti per il successo. Il titolo è attualmente in sviluppo e ulteriori dettagli relativi alla data di uscita e alle piattaforme di riferimento saranno comunicati successivamente. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)