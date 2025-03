Electronic Arts rilascia il pacchetto contenuti Hard Chargers per WRC

(Adnkronos) – Electronic Arts ha annunciato oggi il lancio del pacchetto contenuti “Hard Chargers”, il secondo DLC della Stagione Espansione di EA Sports WRC 24. Disponibile a partire dal 25 marzo, questo aggiornamento offre ai giocatori un’immersione profonda nella storia e nell’evoluzione del FIA World Rally Championship, spaziando dagli anni ’70 fino alle competizioni contemporanee. “Hard Chargers” introduce nuove e impegnative prove speciali che metteranno alla prova le abilità dei piloti su diverse tipologie di terreno. Il pacchetto include infatti le insidiose strade innevate di Umeå, in Svezia, caratterizzate da condizioni di aderenza precaria, e le tecnicamente complesse e rocciose strade di montagna della nuova tappa di Harvati, in Grecia, dove precisione e controllo del veicolo sono fondamentali. L’espansione arricchisce significativamente il parco auto disponibile, aggiungendo sei nuove vetture iconiche che hanno segnato la storia del rally. Tra queste, spiccano la Ford Focus WRC del 1999 e la Hyundai i20 N Rally1, protagonista del campionato 2021. Il pacchetto offre inoltre 18 nuove livree, applicabili sia ai nuovi veicoli che ad alcuni di quelli già presenti, tra cui la celebre livrea della Peugeot 206 Rally e due nuove opzioni estetiche per la Ford Focus RS Rally. Per amplificare ulteriormente l’esperienza di gioco, “Hard Chargers” include 16 nuovi “Momenti” che ripercorrono eventi significativi della storia del WRC. I giocatori avranno l’opportunità di rivivere, ad esempio, la vittoria della Ford Fiesta Rally3 Junior WRC nel Rally di Svezia del 2022, il trionfo della Hyundai i20 Coupe WRC in Spagna nel 2021, e la sfida ad alta velocità del Rally di Finlandia al volante della Ford Escort RS 1600 MK1. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)