Fortnite e Star Wars: nuova stagione con i poteri della Forza, veicoli e personaggi iconici – Il trailer

(Adnkronos) – L’universo di Fortnite si espande ancora una volta con l’attesissima nuova stagione a tema Star Wars, che introduce una vasta gamma di contenuti ispirati alla celebre saga cinematografica. A partire da venerdì, i giocatori potranno esplorare inedite location sull’isola di Fortnite, impugnare nuove armi, vestire i panni di iconici personaggi e persino padroneggiare i poteri della Forza, come annunciato in un recente post sul blog ufficiale. L’isola di Fortnite è stata completamente trasformata per accogliere luoghi familiari ai fan di Star Wars. I giocatori potranno avventurarsi in una base del Primo Ordine, esplorare un covo di contrabbandieri chiamato Avamposto Enclave e scoprire una base della Resistenza completa di Ala-X. Un’attrazione speciale sarà una località dedicata dove sarà possibile incontrare Darth Vader Samurai, una skin inedita. Queste nuove zone promettono di essere punti di atterraggio strategici, offrendo ai giocatori la possibilità di pilotare gli iconici caccia Ala-X e, sconfiggendo Darth Vader Samurai in battaglia, di ottenere una spada laser rossa e il potere della Forza per lanciarla contro gli avversari. Ecco il bellissimo trailer della nuova stagione Le abilità della Forza saranno un elemento centrale di questa nuova stagione. Un ologramma di Rey apparirà sull’isola e offrirà ai giocatori il potere della Spinta della Forza. Trovando l’ologramma dell’Imperatore Palpatine, si potrà invece acquisire il potere del Fulmine di Forza. Per coloro che desiderano impersonare lo stesso Sheev Palpatine, la sua skin sarà uno dei numerosi elementi sbloccabili all’interno del Pass Battaglia della stagione, che includerà anche Poe Dameron e il Generale Grievous. Nel corso della stagione, Epic Games apporterà ulteriori modifiche alla mappa, aggiungendo nuovi personaggi di Star Wars da incontrare e consentendo ai giocatori di utilizzare i turbolaser di un Incrociatore Stellare per sferrare potenti attacchi contro i nemici. L’apice della stagione sarà un evento live in-game previsto per il 7 giugno, in cui i giocatori saranno chiamati a “portare la battaglia all’Imperatore Palpatine”. Questa nuova stagione, anticipata per la prima volta ad aprile, vedrà anche l’introduzione di Darth Jar Jar, un’inattesa e umoristica aggiunta al roster dei personaggi. L’aggiornamento si basa sulle precedenti collaborazioni tra Fortnite e Star Wars, che hanno già introdotto numerose skin e persino un’anteprima esclusiva di un clip de “L’Ascesa di Skywalker” prima dell’uscita del film nelle sale. Epic Games e Disney stanno inoltre offrendo un costume gratuito da Stormtrooper collegando gli account Epic e MyDisney, un’iniziativa definita dalle due aziende come un “primo passo” verso la costruzione di un “universo” pianificato. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)