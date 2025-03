Futuro di TikTok negli Usa: il senato incalza Trump

(Adnkronos) – La complessa vicenda riguardante la permanenza di TikTok sul mercato statunitense si avvicina a un punto critico, con la scadenza del 5 aprile fissata dall’amministrazione Trump per la vendita da parte della casa madre cinese ByteDance a un’azienda americana. In questo contesto teso, tre influenti senatori del Partito Democratico – Ed Markey (Massachusetts), Chris Van Hollen (Maryland) e Cory Booker (New Jersey) – hanno indirizzato una comunicazione formale al presidente, esortandolo a intraprendere un percorso di collaborazione con il Congresso per scongiurare un blocco del servizio che appare sempre più imminente. Pur dichiarandosi contrari al divieto imposto dalla legge approvata con ampio consenso bipartisan lo scorso anno, che obbligava ByteDance a cedere le attività statunitensi di TikTok entro il 19 gennaio pena l’espulsione dal mercato, i senatori criticano aspramente l’approccio adottato finora dall’esecutivo. Nella loro missiva, definiscono “inaccettabile e impraticabile” la scelta dell’amministrazione di continuare a ignorare i requisiti legali, come dimostrato dalla proroga del termine concessa tramite un ordine esecutivo presidenziale. Tale mossa, secondo gli esperti legali, presenta profili di dubbia legittimità, poiché la legge originaria prevedeva un meccanismo specifico di estensione di 90 giorni, attivabile solo in caso di trattative di vendita in corso, meccanismo che né l’amministrazione precedente né quella attuale hanno utilizzato. Il nodo centrale sollevato dai senatori Markey, Van Hollen e Booker riguarda le pesantissime conseguenze legali che potrebbero abbattersi sui fornitori di servizi essenziali per il funzionamento di TikTok, quali Oracle, Apple e Google. La legislazione in vigore, infatti, sanziona severamente le aziende che continuano a collaborare con TikTok oltre la scadenza imposta a ByteDance, esponendole a potenziali passività finanziarie stimate fino a 850 miliardi di dollari. L’ordine esecutivo firmato da Trump all’inizio del suo mandato, che prometteva una sospensione dell’applicazione della legge per 75 giorni, non può sovrascrivere la normativa approvata dal Congresso. Pertanto, anche accettando la promessa del Dipartimento di Giustizia di non procedere contro di loro nel breve termine, queste aziende rimarrebbero esposte a rischi legali significativi, dato che i termini di prescrizione superano la durata del mandato presidenziale. I senatori sottolineano come l’efficacia della proroga concessa da Trump dipenda, in ultima analisi, dalla “tolleranza al rischio” dei singoli fornitori di servizi. Sebbene alcune realtà, come Oracle, abbiano mostrato fiducia nelle garanzie presidenziali, altre, come Apple e Google, avrebbero atteso rassicurazioni scritte da parte del Procuratore Generale Pam Bondi prima di riammettere l’applicazione sui propri store digitali, evidenziando la precarietà della situazione legale. L’amministrazione Trump sembra attualmente valutare due principali linee d’azione per mantenere TikTok operativo oltre il 5 aprile: ulteriori proroghe tramite ordini esecutivi o la definizione di un accordo specifico che porti TikTok in conformità con la legge. Di fronte a questo stallo potenzialmente dannoso, i tre senatori democratici propongono una via d’uscita alternativa e istituzionalmente più solida: la collaborazione attiva con il potere legislativo. Esortano il presidente Trump a impegnarsi con il Congresso per trovare una soluzione condivisa. Suggeriscono due percorsi concreti: promuovere presso i Repubblicani al Senato l’approvazione dell'”Extend the TikTok Deadline Act”, una proposta di legge presentata da Markey che concederebbe tempo fino a ottobre per completare la vendita; oppure, qualora si intenda perseguire un accordo di partnership come quello ipotizzato con Oracle, lavorare con il Congresso per modificare la legge originaria, garantendo così la piena legalità dell’operazione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)