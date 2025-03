Gioco di carte Pokémon, annunciata l’espansione “Rivali predestinati”

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha annunciato l’imminente rilascio di “Scarlatto e Violetto – Rivali Predestinati”, la nuova espansione per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), prevista per il 30 maggio 2025. Questa espansione reintroduce la meccanica di gioco dei Pokémon degli Allenatori, arricchendola con la presenza del Team Rocket, l’organizzazione criminale iconica dell’universo Pokémon. I giocatori avranno l’opportunità di formare alleanze con coppie di Pokémon e Allenatori, come Armonio e Ho-Oh-ex o Camilla e Garchomp-ex, oppure di abbracciare il lato oscuro unendosi al Team Rocket e ai suoi Pokémon, tra cui Mewtwo-ex sotto il comando di Giovanni. Un elemento distintivo di questa espansione sono le illustrazioni delle carte dei Pokémon degli Allenatori, che evidenziano il legame tra Pokémon e Allenatore, con il nome di quest’ultimo riportato sulla carta stessa. L’espansione include un’ampia varietà di carte, tra cui nuove carte del Team Rocket, Pokémon-ex (anche nella variante Pokémon-ex degli Allenatori), carte rare con illustrazioni esclusive e carte rare iper dorate. “Scarlatto e Violetto – Rivali Predestinati” sarà disponibile in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e diverse collezioni, distribuiti presso i rivenditori autorizzati a livello globale. Inoltre, gli appassionati avranno la possibilità di sperimentare l’espansione in anteprima partecipando ai tornei prerelease del programma Play! Pokémon, che si terranno dal 17 maggio 2025 nei negozi indipendenti aderenti all’iniziativa. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)