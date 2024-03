GITEX Africa 2024, a Marrakech l’incontro globale per l’innovazione

(Adnkronos) – L'evento di tre giorni, che si terrà dal 29 al 31 maggio, si basa sul successo della conferenza e mostra inaugurale dello scorso anno, a cui hanno partecipato oltre 35.000 persone e 900 espositori provenienti da 128 paesi. GITEX Africa 2024 offre ai partecipanti la possibilità di fare networking con professionisti che operano in settori che vanno dal cloud e IoT, alla sicurezza informatica, alla salute digitale, alle finanze del futuro, alla tecnologia consumer, alle telecomunicazioni e all'IA, rendendolo un evento che le startup europee dovrebbero aggiungere al loro calendario. Offre la possibilità ai visitatori di incontrare potenziali investitori, imparare da speaker influenti nei rispettivi settori e incontrare i talenti emergenti più recenti nel mondo delle startup. Nonostante un rallentamento globale nel venture capital, le startup tech africane hanno raccolto un totale di 6,5 miliardi di dollari nel 2022, in aumento dell'8% anno su anno. In un'intervista a Maddyness UK dello scorso anno, il venture capitalist di Londra Breega – che si è impegnato a sostenere le startup africane – ha affermato che l'ecosistema tech africano nel 2023 era paragonabile a quello dell'Europa nei primi anni '10 (2010) e che le previsioni di crescita del PIL porternno ulteriori e futuri investimenti in Africa, grazie all'alta attrattività del continente per gli investitori internazionali. Oltre alla conferenza e agli stand, l'evento di quest'anno includerà un concorso per startup con un premio di 100.000 dollari, e corsi di formazione e workshop certificati su argomenti tra cui IA generativa, sviluppo di blockchain e applicazioni di scienza dei dati. GITEX Africa 2024 ospiterà anche il suo North Star Africa startup showcase, mettendo in evidenza imprenditori e fondatori del continente.

Gli speaker annunciati finora per l'evento di quest'anno includono Raz Bachar, direttore generale e responsabile globale dell'industria presso Microsoft for Startups; Maelis Carraro, socio gestore presso Catalyst Fund; Tosin Eniolorunda, co-fondatore e CEO di Moniepoint; e Romanna Dada, responsabile dei progetti presso PwC. Le startup marocchine che stanno avanzando nella tecnologia e nell'innovazione in tutta la regione faranno ritorno a GITEX Africa, tra cui Maroc Data Centre, Zen Networks, Dataprotect e Mohammed VI Polytechnic University (UM6P), partner ufficiale della R&S dello spettacolo.

GITEX Africa 2024 si svolgerà a Marrakech, Marocco, dal 29 al 31 maggio. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)