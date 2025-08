Grok Imagine, l’IA di Musk permette di creare immagini sexy

(Adnkronos) – xAI, la società guidata da Elon Musk, ha annunciato il lancio di Grok Imagine, un nuovo strumento integrato nel chatbot Grok, in grado di generare immagini e video con audio partendo da input testuali o visivi. A differenza delle controparti sviluppate da Google (Veo) e OpenAI (Sora), Grok Imagine introduce esplicitamente una modalità chiamata Spicy, pensata per produrre contenuti sessualmente espliciti, compresa nudità e immagini a sfondo erotico. La funzione di generazione visiva si articola in due principali modalità: text-to-image (da testo a immagine) e image-to-video (da immagine a video), quest’ultima con effetti sonori integrati. A differenza di Veo, Grok Imagine non consente di creare video direttamente da un prompt testuale: è necessario fornire un’immagine da animare, che può essere caricata dall’utente o generata precedentemente tramite Grok. Per la generazione di immagini, le restrizioni appaiono più blande. Gli utenti possono creare contenuti in diversi stili – dal fotorealismo agli anime fino alle illustrazioni – con la possibilità di utilizzare anche comandi vocali. Secondo Musk, questa funzione risulterebbe particolarmente apprezzata dai più giovani, sebbene le implicazioni etiche e legali di una tale affermazione siano già oggetto di discussione. Per quanto riguarda i video, le animazioni si basano sull’immagine fornita e possono essere generate in quattro modalità: Custom, Normal, Fun e Spicy. Quest’ultima, come suggerisce il nome, è quella che attira maggiore attenzione per la sua capacità di generare scene a contenuto sessuale, come dimostrano alcune creazioni già diffuse online: donne fotorealistiche in pose esplicite e personaggi anime in bikini che danzano ammiccando davanti a razzi SpaceX. Elon Musk ha descritto Grok Imagine come un possibile “AI Vine”, evocando l’idea di una piattaforma per brevi contenuti visivi generati dall’utente, potenzialmente destinata a un vasto pubblico. Stando ai dati diffusi dal CEO, dal lancio avvenuto lunedì sarebbero già state generate oltre 34 milioni di immagini. Al momento, non è chiaro quali siano i limiti imposti da xAI in termini di sicurezza e contenuti sensibili. I precedenti strumenti di generazione immagini di Grok hanno mostrato scarsa efficacia nel filtrare materiale inappropriato, e alcuni test indipendenti suggeriscono che solo in parte vengano bloccate immagini raffiguranti celebrità. Rimane da verificare se la modalità Spicy possa essere utilizzata anche per alterare immagini di persone reali caricate come riferimento. Grok Imagine è attualmente disponibile per gli abbonati SuperGrok e Premium Plus X tramite l’app iOS di Grok. Una versione in anteprima è in fase di rilascio anche per Android, ma in questa fase risulta limitata alla sola generazione di immagini, con le funzionalità video ancora assenti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)