Hitachi Vantara lancia Hitachi iQ M Series: architettura modulare Hybrid Cloud per workload genAI industriali

(Adnkronos) – Hitachi Vantara, divisione di Hitachi Ltd. focalizzata su soluzioni avanzate di storage dati e infrastrutture abilitanti per l’Hybrid Cloud, ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, il lancio di Hitachi iQ M Series, una soluzione che amplia il portfolio di infrastrutture AI-ready Hitachi iQ. La serie M è concepita per offrire una risposta flessibile e scalabile alle mutevoli esigenze dei clienti, con un costo di ingresso contenuto.

Hitachi iQ M Series integra piattaforme di calcolo dedicate, apparati di rete ad alte prestazioni e la consolidata tecnologia di storage “Virtual Storage Platform One” (VSP One). La soluzione combina diverse opzioni di accesso ai dati e include, in via opzionale, la suite NVIDIA AI Enterprise, il tutto in un’architettura infrastrutturale AI-ready che si distingue per scalabilità, flessibilità ed efficienza economica. “La nostra mission è aiutare i clienti a sfruttare al meglio il potenziale offerto dell’AI, indipendentemente dal mercato in cui operano”, ha dichiarato Jason Hardy, chief technology officer for artificial intelligence at Hitachi Vantara. “Grazie alla potenza di calcolo di Hitachi iQ M Series e agli elevati standard in termini prestazionali e di affidabilità intrinseci nella piattaforma “NVIDIA AI Data Platform”, possiamo offrire un’opportunità unica ai nostri clienti: innovare, migliorare l’esperienza utente, ottimizzare le Operations e ridurre i costi. Questo permette alle imprese di capitalizzare sull’AI senza sovraccaricare i team di sviluppo e gravare sui margini aziendali.” Hitachi iQ M Series è progettata per assicurare prestazioni ottimali alle applicazioni di AI, consentendo la selezione della GPU NVIDIA più appropriata in base al contesto applicativo specifico. La sua architettura garantisce la possibilità di scalare in modo indipendente la componente computazionale e/o quella storage, in funzione delle esigenze dei workload applicativi. Tale modularità permette alle aziende di calibrare gli investimenti in risorse e infrastruttura in linea con l’evoluzione delle proprie necessità, prevenendo la sovraesposizione finanziaria e ottimizzando le spese. Un elemento distintivo di Hitachi iQ è l’integrazione del Reference Design NVIDIA AI Data Platform, una piattaforma sviluppata per supportare le aziende nell’era degli AI Agents. “Le aziende generano e archiviano enormi quantità di dati, molti dei quali non strutturati e inaccessibili alle moderne applicazioni basate sull’AI”, ha dichiarato Bob Pette, vice president of enterprise platform at NVIDIA. “Grazie alle linee guida della AI Data Platform, i dati diventano accessibili in tempo reale su Hitachi iQ, le applicazioni accedono alla conoscenza completa dell’azienda e forniscono preziosi insight che accelerano strategicamente le iniziative di AI.” Adottando le linee guida del Reference Design di NVIDIA, Hitachi Vantara integrerà il proprio storage enterprise con componenti computazionali accelerate da GPU NVIDIA, apparati di rete a bassa latenza e alte prestazioni, e la suite software NVIDIA AI. L’obiettivo primario è fornire agli AI Agents insight sui dati aziendali in tempo quasi reale. In questo modo, i clienti di Hitachi Vantara potranno beneficiare di una soluzione performante e affidabile per l’esecuzione di applicazioni AI business-critical, ottenendo insight tempestivi e accurati a supporto delle strategie aziendali. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)