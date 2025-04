Honor alla Milano Design Week: un ponte tra tecnologia cinese e design italiano

(Adnkronos) – Honor ha partecipato attivamente alla presentazione della Shenzhen-Milano Lifestyle Week, l’evento internazionale che ha unito due capitali mondiali della creatività – Shenzhen e Milano – in una settimana dedicata a moda, design, arte e innovazione. L’iniziativa nasce con l’intento di creare un ponte culturale e una sinergia tra due visioni del futuro: da un lato, la ricca tradizione e l’estetica artigianale italiana; dall’altro, il dinamismo e la potenza tecnologica che contraddistinguono la Cina.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Honor Italia, è intervenuto durante la conferenza stampa, delineando la crescita globale del brand: “Honor, presente in oltre 100 mercati, è oggi uno dei marchi tecnologici con la crescita più rapida a livello globale, con un’offerta che spazia dagli smartphone ai laptop, passando per tablet, wearable e dispositivi per la smart home. Il fulcro della nostra strategia è semplice: rendere la tecnologia intelligente, potente e accessibile, basandoci su tre pilastri fondamentali – design, prestazioni e intelligenza artificiale”. Gran parte del successo di Honor trae origine da Shenzhen, cuore pulsante della sua attività di Ricerca e Sviluppo, dove opera oltre il 50% del team globale. È qui che vengono concepiti i prodotti che mirano a ridefinire l’esperienza d’uso, in un’ottica sempre più connessa, personalizzata e focalizzata sull’utente. Tuttavia, come ha sottolineato Furcas, “è a Milano che HONOR ha scelto di rafforzare la propria presenza europea. La città non è solo un simbolo internazionale di eleganza e creatività, ma anche un punto strategico per comprendere appieno i bisogni dei consumatori italiani ed europei. Proprio per questo, HONOR ha creato un team dedicato per il nostro Paese, per interpretare al meglio gusti, tendenze e richieste del mercato locale”. La Shenzhen-Milano Lifestyle Week rappresenta un’opportunità preziosa per favorire il dialogo, la condivisione di idee e l’immaginazione di nuove forme di collaborazione tra mondi diversi ma complementari. Durante l’esposizione “Il Gusto dei Medici e il dialogo sulla tecnologia”, organizzata sempre a Milano nell’ambito della Shenzen/Milan Lifestyle Week, è stato presentato il Porsche Design Honor Magic7 RSR, frutto della terza collaborazione tra HONOR e l’esclusivo marchio di lifestyle Porsche Design. Questo dispositivo incarna una fusione tra un design ispirato alle auto sportive di alta gamma e una tecnologia all’avanguardia. Il Porsche Design Honor Magic7 RSR integra l’intelligenza artificiale nell’esperienza utente, ottimizzando le immagini, le prestazioni e creando una piattaforma intelligente altamente personalizzata. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)