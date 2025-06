Honor Pad 10, comfort, prestazioni e autonomia di lunga durata nel mercato dei tablet

(Adnkronos) – Honor, marchio tecnologico globale, annuncia il lancio di Honor Pad 10, progettato per offrire un’esperienza d’uso eccezionale con prestazioni e comfort senza pari, Honor Pad 10 è dotato del display mozzafiato Honor Eye Comfort da 2,5K, alimentato dal chipset avanzato Snapdragon 7 Gen 3, e provvisto di una robusta batteria ad alta densità energetica da 10100mAh. Honor Pad 10 ha un design ultra sottile e leggero, con uno spessore di soli 6,29 mm e un peso di appena 525g. Il tablet è caratterizzato da una robusta struttura in metallo, impreziosita sul retro dal design Starlight Cloud Ring. Oltre all’estetica, Honor Pad 10 è progettato con il primo processo di piegatura a 270° del settore, che combina leggerezza e durata. Questa tecnica innovativa consente di ridurre il peso complessivo del 29% e lo spessore del corpo di soli 0,6 mm, garantendo una notevole facilità per l’uso quotidiano. Honor Pad 10 è dotato di un display TFT LCD 2.5K Honor Eye Comfort da 12,1 pollici. Il suo notevole rapporto schermo/corpo dell’88% offre una visione ampia e immersiva, mentre la frequenza di aggiornamento dinamica di 120Hz garantisce uno scorrimento fluido, animazioni morbide e giochi reattivi. Il display supporta inoltre una risoluzione ad alta definizione di 2560×1600 pixel, offrendo un’esperienza visiva più coinvolgente e reattiva, sia per la navigazione sui social media, la lettura di documenti complessi o l’intrattenimento con giochi dalla grafica ricca.

Il tablet supporta la gamma di colori DCI-P3, coprendo il 96% di NTSC, il 133% di sRGB e 1,07 miliardi di colori, garantendo una chiarezza mozzafiato e tonalità fedeli alla realtà. Insieme all’AI Dynamic Display, la gamma dinamica viene potenziata del 200%, offrendo una visualizzazione da 0,1 nit a 500 nit, rendendo ogni fotogramma coinvolgente. Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 3, costruita su un processo a 4nm da TSMC, Honor Pad 10 beneficia di significativi miglioramenti delle prestazioni. Tra questi, un aumento del 50% delle prestazioni della GPU, un aumento del 15% delle prestazioni della CPU e un miglioramento del 20% dell’efficienza energetica. Questi potenziamenti garantiscono secondo il costruttotre agli utenti un’esperienza più produttiva e reattiva, sia per le attività quotidiane che per quelle più impegnative, per il lavoro o per il tempo libero. Honor Pad 10, tra le specifiche più interessanti, è inoltre dotato di una robusta batteria da 10.100mAh, realizzata con materiali ad alta densità energetica che garantiscono un’elevata densità di energia di 729Wh/L in soli 2,48mm di spessore. Grazie a questa batteria compatta ma potente, Honor Pad 10 consente agli utenti di concentrarsi sulla produttività e la creatività senza preoccuparsi del livello di carica. Il dispositivo supporta la ricarica cablata da 35W e la ricarica wireless da 66W, permettendo una ricarica rapida per un divertimento continuo. Grazie all’avanzata tecnologia Honor Spatial Audio, Honor Pad 10 sembra poter offrire un’esperienza audio straordinaria. Equipaggiato con sei potenti altoparlanti che garantiscono un palcoscenico sonoro più ampio ed esteso e un audio ricco e dinamico. Il tutto è ulteriormente migliorato da Honor Sound, che offre effetti sonori a tutto campo, rendendo nitidi gli alti, raffinati i medi e potenziati i bassi. Sia che si utilizzino gli altoparlanti integrati o le cuffie preferite, la tecnologia audio spaziale di Honor Pad 10 crea un paesaggio sonoro davvero magnetico, sempre e ovunque. Il nuovo dispositivo Honor ha ricevuto le certificazioni Hi-Res Audio e Wireless Hi-Res Audio, che garantiscono una riproduzione sonora autentica e di alta qualità, perfetta per godersi film, musica e molto altro. Per le comunicazioni, Honor Pad 10 è dotato di un miglioramento vocale bidirezionale di Honor, con riduzione del rumore AI avanzata e amplificazione vocale. L’amplificazione vocale filtra efficacemente i rumori elettrici e mette in risalto le voci per consentire un ascolto chiaro delle parole pronunciate. Contemporaneamente, l’AI Noise Reduction non solo riduce il rumore di fondo durante la trasmissione del suono, ma riconosce e amplifica in modo intelligente la voce dell’interlocutore. Queste tecnologie avanzate lavorano in tandem per eccellere nell’evidenziare e amplificare le voci umane. Che si tratti di partecipare a lezioni online o a riunioni virtuali, Honor Pad 10 garantisce chiarezza senza pari nella comunicazione.

Honor Pad 10 sarà disponibile nelle due colorazioni Gray e Cyan. Il prodotto sarà acquistabile: su hihonor.com al prezzo di 349,9 euro in bundle con la keyboard & pen.

Dal 30 giugno su Unieuro e Mediaworld, sia nei negozi fisici che online, al prezzo di 349,9 euro in bundle con la keyboard. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)