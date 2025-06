HP Workforce Experience Platform (WXP), l’AI trasforma l’esperienza digitale dei dipendenti in Italia

(Adnkronos) – HP annuncia l’estensione della disponibilità sul mercato italiano di HP Workforce Experience Platform (WXP), una soluzione basata sull’intelligenza artificiale (AI) che si propone di trasformare l’ambiente lavorativo. La piattaforma è progettata per consentire alle aziende di ridurre l’attrito digitale, migliorare la sicurezza e ottimizzare la produttività dei dipendenti, ponendo l’esperienza utente al centro delle strategie IT. La piattaforma supporta i team IT nel prevenire e risolvere in modo proattivo eventuali problemi tecnologici. Questo approccio non solo migliora l’efficienza operativa ma contribuisce anche al benessere complessivo dei dipendenti grazie all’analisi dati di telemetria provenienti da 24 milioni di endpoint, elaborando ogni giorno 700 GB di nuovi dati all’interno di un motore di intelligenza da 4 petabyte. Questa capacità analitica consente di anticipare criticità, automatizzare la risoluzione dei problemi e restituire tempo prezioso sia ai dipendenti sia ai team IT, con un impressionante numero di oltre 11 milioni di issue risolte ogni mese.

“Oggi le aziende hanno bisogno di strumenti che mettano davvero le persone al centro, rendendo la tecnologia invisibile e abilitante. Con l’arrivo di WXP in Italia, portiamo alle imprese una piattaforma intelligente che semplifica l’esperienza lavorativa dei dipendenti e valorizza il ruolo strategico dell’IT, permettendo loro di concentrarsi sull’innovazione”, ha dichiarato Giampiero Savorelli, Amministratore Delegato e Vice President di HP Italy. Introdotta nel 2024, HP Workforce Experience Platform è stata ufficialmente ampliata e potenziata in occasione della HP Amplify Partner Conference 2025 con una serie di funzionalità avanzate:

AI Sentiment Analysis: un nuovo strumento che consente di analizzare e monitorare il sentiment dei dipendenti tramite survey testuali, per individuare segnali di eventuale malessere digitale e intervenire tempestivamente.

Fleet Explorer: grazie al Natural Language Processing (NLP), i team IT possono porre domande in linguaggio naturale e ottenere in pochi secondi insight dettagliati su dispositivi, prestazioni e problematiche emergenti.

Integrazione con Vyopta: permette di monitorare lo stato dell'infrastruttura di collaborazione aziendale (video, voce, software), garantendo performance ottimali e un'esperienza utente fluida. Inoltre, HP ha sviluppato script preconfigurati, alert e dashboard che aiutano le aziende a monitorare i dispositivi, automatizzare i flussi di lavoro e ottenere insight strategici per ottimizzare le prestazioni e l'efficienza dell'IT. HP WXP rappresenta un'opportunità di crescita significativa anche per i partner di canale. Questi ultimi potranno accedere a una piattaforma multi-tenant, a strumenti di gestione dedicati e a contenuti personalizzabili. Una volta certificati, i partner saranno in grado di offrire servizi a valore aggiunto ai propri clienti, diversificare il proprio business e adottare modelli contrattuali ricorrenti incentrati sull'esperienza digitale dei dipendenti (DEX). Questo approccio mira a creare un ecosistema collaborativo che porti benefici a tu