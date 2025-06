Huawei lancia da Venezia una nuova challenge per il benessere

(Adnkronos) – Parte da Venezia, ma è pensata per accompagnare chiunque, ovunque si trovi, la “Anelli Attività Venezia Challenge”, lanciata da Huawei in occasione della Biennale Architettura 2025, dove l’azienda è partner ufficiale del Padiglione Cinese. La challenge, attiva fino al 17 luglio, invita gli utenti a bruciare almeno 1500 kcal per ricevere una medaglia digitale ispirata a Venezia. L’iniziativa è accessibile tramite l’app Huawei Health da smartphone Android e iOS, e si integra con i nuovi dispositivi della serie HUAWEI Watch FIT 4, progettati per trasformare ogni gesto quotidiano – che sia una passeggiata o una sessione di stretching – in un passo concreto verso il benessere. Ispirata al tema della Biennale “Intelligens. Natural. Artificial. Collective.”, la challenge combina arte, tecnologia e movimento, promuovendo un’idea di wellness immersivo. Venezia diventa così il simbolo di un percorso personale più ampio, in cui la tecnologia funge da alleato per migliorare la consapevolezza corporea, anche in contesti di svago e relax. Il fulcro della proposta Huawei sono gli “anelli attività”: tre cerchi colorati che si chiudono ogni giorno solo se vengono raggiunti gli obiettivi di calorie bruciate, minuti di esercizio e ore attive. Una dinamica semplice, ma efficace, che si affianca a un contesto europeo dove, secondo l’European Health Index 2025 condotto da Huawei con Ipsos, oltre il 60% delle persone non conosce le linee guida per un sonno salutare e il 22% non raggiunge i livelli minimi di attività fisica raccomandati dall’OMS. Il nuovo Watch FIT 4 e la versione FIT 4 PRO (disponibili rispettivamente a 169€ e 279€) includono funzionalità come TruSense per il monitoraggio della salute, respirazione guidata, modalità sport dedicate e navigazione offline. Con una batteria di lunga durata, si configurano come compagni ideali anche in vacanza, senza la necessità di sessioni strutturate in palestra. Il progetto veneziano rientra nella più ampia iniziativa internazionale “Active Rings”, che ha già coinvolto milioni di utenti tra Europa e Asia, e che continuerà nel 2025 con tappe in America Latina e Medio Oriente. La missione è chiara: rendere il benessere parte integrante della quotidianità, senza vincoli di tempo o di luogo. Secondo i dati dell’indagine Ipsos, gli utenti di smartwatch sono più motivati e consapevoli: il 78% dei professionisti sanitari ha osservato un miglioramento tangibile dello stile di vita, con un aumento dell’attività fisica. Con oltre 200 milioni di dispositivi da polso spediti, Huawei si conferma leader globale nel settore nel primo trimestre del 2025, secondo l’ultimo report IDC. Con la sfida “Anelli Attività Venezia”, l’azienda non propone semplicemente un prodotto, ma un invito a riscoprire il proprio ritmo e a trasformare ogni contesto in un’occasione per prendersi cura di sé. Anche in vacanza, anche in movimento. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)