Infinity Nikki si aggiorna: le novità della Stagione delle Stelle Cadenti

(Adnkronos) – Papergames ha rilasciato il primo importante aggiornamento per il suo nuovo titolo di punta, Infinity Nikki. La versione 1.1, denominata “Stagione delle Stelle Cadenti”, introduce una serie di novità volte ad arricchire l’esperienza di gioco e ad ampliare le possibilità di personalizzazione per gli stilisti. L’aggiornamento è stato pubblicato il 30 dicembre e porta con sé nuovi eventi, abiti, funzionalità e miglioramenti. La versione 1.1 introduce nuovi eventi a tempo limitato che offrono la possibilità di ottenere ricompense esclusive. Tra questi spicca l’evento “Desideri Baciati dalle Stelle”, che permette di accumulare Diamanti e di ottenere lo schizzo degli orecchini “Polvere di Stelle del Ricordo”. Inoltre, l’aggiornamento offre ricompense gratuite per l’accesso giornaliero. Il banner a tempo limitato consente di ottenere due nuovi abiti, ognuno con effetti unici: “Ali dei Desideri” a 5 stelle e “Splendore di Stelle Cadenti” a 4 stelle. “Ali dei Desideri” conferisce l’abilità “Gru di Carta: Fluttuante”, che permette al personaggio di fluttuare nell’aria con grazia, mentre “Splendore di Stelle Cadenti”, se indossato con la posa “Mani in Preghiera”, genera una stella cadente che attraversa il cielo. La versione 1.1 introduce anche un nuovo capitolo intermedio nella storia principale del gioco, che promette di approfondire la narrazione e di offrire nuovi spunti per l’evoluzione della trama. Oltre agli eventi, l’aggiornamento introduce nuove missioni esclusive, sbloccabili dopo aver completato la missione “Vai al Magazzino dei Sogni!”. Queste missioni consentono di immergersi ulteriormente nella Stagione delle Stelle Cadenti e di ottenere preziose ricompense, come schizzi di abiti, diamanti e altro ancora. La versione 1.1 di Infinity Nikki non si limita ad aggiungere nuovi contenuti, ma apporta anche una serie di miglioramenti volti a ottimizzare l’esperienza di gioco. Ad esempio, è stato migliorato il meccanismo di valutazione delle Sfide di Stile: ora è possibile indossare più di cinque accessori e il sistema selezionerà automaticamente i 5 con i punteggi più alti per il calcolo del punteggio finale. È stata inoltre migliorata l’esperienza d’uso dell’abilità di restringimento: ora è possibile aprire il “Guardaroba” e cambiare gli abiti di Nikki mentre si utilizza questa abilità. Anche l’esperienza fotografica in-game è stata migliorata. Quando si utilizza la Fotocamera di Momo o l’Istantanea, le foto vengono visualizzate a schermo intero dopo essere state scattate. Inoltre, nell’Album di Nikki, nell’Album dei Ricordi, nelle Spedizioni e nella Clessidra delle Istantanee, è possibile ingrandire le foto e nascondere le icone. Sono stati apportati miglioramenti anche alla visualizzazione del trucco quando si indossano abiti e si cambiano abilità, e alla visualizzazione delle Essenze nelle foto. L’aggiornamento include anche miglioramenti alla visualizzazione di alcune pose, rendendole più fluide e realistiche. Con l’aggiornamento 1.1, viene introdotta una nuova fase di Miraviaggio. Gli stilisti possono acquistare “Inno Lontano” e “Epopea Miracolosa” per sbloccare ricompense aggiuntive, tra cui un Mantello di Momo speciale, Stellariti, Diamanti, Cristalli Rivelazione e la cornice avatar esclusiva “Chiave Fortunata”. Inoltre, il progresso di Mira Crown viene resettato e inizia una nuova fase, che durerà dal 30 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025. In questa fase, ogni pezzo Fantasy e Romantico riceverà un bonus del +3% al punteggio durante le sfide. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)