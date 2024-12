Infinity Nikki: tutte le novità in arrivo nel 2025

(Adnkronos) – Infinity Nikki è un affascinante gioco open-world sviluppato da Infold Games che continua ad evolversi con nuovi contenuti. Sebbene non siano ancora state annunciate date di rilascio ufficiali, diverse indiscrezioni e anticipazioni promettono un futuro ricco di sorprese per i giocatori. Tra le più attese, spiccano l’introduzione di una villa e di un’isola personalizzabili, che offriranno un livello di libertà creativa senza precedenti. Sarà possibile plasmare il vostro rifugio ideale, scegliendo tra un’ampia gamma di stili, arredi e decorazioni per la vostra villa o la vostra isola. Potrebbe essere un’oasi di pace immersa nella natura o un paradiso tropicale con spiagge incontaminate e vegetazione lussureggiante. Le possibilità di personalizzazione sembrano infinite, permettendo ai giocatori di esprimere la propria creatività e di creare un ambiente unico che rispecchi i loro gusti. Ma le novità non finiscono qui. Gli sviluppatori hanno infatti confermato che la mappa di Infinity Nikki è destinata ad ampliarsi, con l’aggiunta di nuove regioni tutte da esplorare. Il mondo di Miraland è vasto e variegato, e dopo aver visitato Florawish, la prima area del Regno di Heartcraft, i giocatori potranno avventurarsi in nuovi territori, ognuno con i propri paesaggi mozzafiato, segreti nascosti e sfide avvincenti. Tra le possibili destinazioni future, si ipotizza l’introduzione dell’Impero della Luce, una nazione avvolta nel mistero e caratterizzata da un’atmosfera suggestiva. Per agevolare l’esplorazione di questo mondo in continua espansione, sarà introdotta una mappa interattiva che permetterà ai giocatori di tenere traccia dei collezionabili, delle missioni e dei progressi di gioco. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, le espansioni della mappa dovrebbero arrivare ogni sei mesi circa. L’esplorazione, che rappresenta un elemento cardine di Infinity Nikki, si arricchirà ulteriormente grazie a queste espansioni. I giocatori saranno incentivati a immergersi ancora di più nel mondo di Miraland, non solo per scoprire nuovi luoghi e personaggi, ma anche per completare la propria collezione di abiti. In Infinity Nikki, infatti, la moda gioca un ruolo fondamentale. I giocatori possono sbloccare e indossare una vasta gamma di vestiti, ognuno con il proprio stile e la propria funzione. Che si tratti di un adorabile completo impermeabile per prendersi cura degli animali, di una colorata tuta per catturare gli insetti o di un elegante set estivo per pescare, ogni abito contribuisce a rendere l’esperienza di gioco più varia e coinvolgente. Inoltre, per poter sbloccare nuove abilità, i giocatori dovranno raccogliere le Whimstars, speciali stelle disseminate per il mondo di gioco. Questa meccanica di gioco incoraggia l’esplorazione e la scoperta, premiando i giocatori più attenti e curiosi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)