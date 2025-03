Instagram, avanzamento rapido nei Reel come su TikTok

(Adnkronos) – Instagram ha recentemente implementato una nuova funzionalità per la sua sezione Reel, introducendo un’opzione di avanzamento rapido per i video. Questa caratteristica permette agli utenti di accelerare la riproduzione del contenuto tenendo premuto il dito su uno dei bordi laterali dello schermo. L’attivazione di questa modalità fa sì che il video venga riprodotto a velocità doppia (2x) rispetto a quella normale. L’introduzione di tale strumento di controllo della riproduzione appare come una risposta logica all’evoluzione della durata stessa dei Reel. Se inizialmente il formato prevedeva una durata massima di soli 15 secondi, le limitazioni temporali sono state progressivamente allentate, consentendo ora la creazione di contenuti fino a tre minuti. Con l’aumentare della lunghezza potenziale dei video, la necessità di offrire agli utenti strumenti per navigare più efficientemente all’interno del contenuto diventa più pressante, migliorando così l’esperienza complessiva di fruizione. Si osserva una notevole somiglianza tra questa nuova implementazione su Instagram e una funzionalità analoga già presente da tempo sulla piattaforma concorrente TikTok. Anche su TikTok, infatti, gli utenti possono attivare una modalità di avanzamento rapido con un meccanismo identico: mantenendo una pressione prolungata su uno dei lati dello schermo. Questa coincidenza nel design dell’interazione e nella funzionalità stessa sottolinea la continua tendenza alla convergenza funzionale tra le principali piattaforme social, che spesso adottano e adattano caratteristiche rivelatesi popolari presso i propri competitor. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)