Intelligenza artificiale, Grok approda su Telegram per gli utenti Premium

(Adnkronos) – È stata annunciata una nuova integrazione tecnologica che vede protagonista l’intelligenza artificiale Grok, sviluppata da X. Il chatbot è ora accessibile all’interno della piattaforma di messaggistica criptata Telegram, segnando un passo significativo nella collaborazione tra le due aziende. L’implementazione consente agli utenti di interagire direttamente con l’IA tramite l’interfaccia di chat, espandendo le funzionalità disponibili all’interno dell’applicazione di messaggistica. Tuttavia, l’accesso a questa nuova funzionalità non è universale per tutti gli utilizzatori di Telegram. L’utilizzo di Grok all’interno dell’app è stato infatti riservato esclusivamente agli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento a pagamento Telegram Premium. La partnership tra X e Telegram, pur rappresentando una novità sul piano funzionale, può essere letta alla luce dei pregressi rapporti e delle convergenze ideologiche tra i leader delle due società. Elon Musk, proprietario di X, aveva pubblicamente espresso il proprio sostegno a Pavel Durov, CEO di Telegram, in occasione del suo arresto avvenuto in Francia l’anno precedente. Questo episodio aveva evidenziato una certa vicinanza tra le due figure. Inoltre, sia Musk sia Durov hanno ripetutamente assunto posizioni pubbliche a difesa della libertà di espressione, presentando le rispettive piattaforme come baluardi contro eccessive censure o limitazioni dei contenuti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)