Isole Eolie: al via le aperture estive degli Info Point INGV a Stromboli e Vulcano per la divulgazione vulcanologica

(Adnkronos) – Le affascinanti isole di Vulcano e Stromboli si preparano ad accogliere nuovamente visitatori e appassionati con l’apertura estiva degli Info Point dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). A partire da lunedì 30 giugno, alla presenza del Presidente dell’INGV, Fabio Florindo, e delle autorità locali, i Centri riapriranno le porte per offrire un’esperienza informativa e divulgativa multidisciplinare e interattiva sul patrimonio vulcanico eoliano. Conosciuti in precedenza come Centro Informativo INGV di Stromboli e Centro Informativo INGV “Marcello Carapezza” di Vulcano, questi due Info Point rappresentano da oltre vent’anni un pilastro fondamentale per l’informazione e la divulgazione scientifica. La loro realizzazione è frutto della consolidata collaborazione tra l’INGV e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (DPC), mirando a rendere accessibili al pubblico le complesse dinamiche geofisiche delle isole.

Durante il periodo estivo, caratterizzato da un significativo afflusso di turisti e residenti, i Centri diventano un crocevia di conoscenza. Ricercatori e tecnologi dell’INGV, affiancati da studenti provenienti da diverse Università italiane, si dedicano ad accogliere i visitatori. L’obiettivo è illustrare in maniera chiara e coinvolgente le peculiarità del vulcanismo eoliano e i rischi ad esso connessi, adottando un approccio didattico che privilegia l’interattività e la multidisciplinarità. L’offerta divulgativa degli Info Point va oltre la tradizionale esposizione di pannelli e video. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare la geologia delle isole e le complesse attività di sorveglianza geofisica e geochimica dell’arco eoliano, tutte coordinate dal Centro Monitoraggio Eolie (CME) dell’INGV. Elemento distintivo è la presenza di monitor dinamici, che consentono di “toccare con mano” e in tempo reale i dati provenienti dalle attività di monitoraggio dei vulcani attivi delle Isole Eolie. Questo sistema integrato è messo a disposizione dall’Istituto per una migliore comprensione delle proprie operazioni scientifiche e per fornire informazioni utili sulle azioni di prevenzione dai pericoli vulcanici e dai rischi naturali. Confermando il successo delle edizioni precedenti, anche quest’anno sarà possibile effettuare un’esperienza virtuale immersiva: un “volo” sullo Stromboli tramite l’elicottero virtuale dell’INGV, offrendo una prospettiva unica e sicura sull’attività del vulcano. I Centri non si limitano alla divulgazione scientifica pura, ma dedicano ampio spazio anche alle buone pratiche di protezione civile. A cura del DPC, sono disponibili brochure e infografiche della campagna ”

Io non rischio – Stromboli e Vulcano

“, fornendo ai visitatori strumenti concreti per una maggiore consapevolezza e preparazione in caso di eventi naturali.

Gli Info Point di Stromboli e Vulcano sono aperti gratuitamente tutti i giorni della settimana, con orari continuativi dalle ore 10:00 alle 13:00 e, nel pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 20:00. I Centri resteranno operativi almeno fino al 30 settembre, garantendo un lungo periodo di accesso per turisti e residenti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito INGV

