La Cina lancia con successo il nuovo satellite per la rilevazione dati Tianlian II-05

(Adnkronos) – La Cina ha compiuto con successo il lancio di un nuovo satellite per la rilevazione dati, denominato Tianlian II-05, dal Centro di Lancio Satellitare di Xichang, situato nella provincia sudoccidentale cinese del Sichuan. Il satellite Tianlian II-05 è stato lanciato alle 23:54 (ora di Pechino) di domenica, utilizzando un razzo vettore Lunga Marcia-3B, e ha raggiunto con successo l’orbita pianificata.

Tianlian II-05 rappresenta la seconda generazione di satelliti cinesi per la rilevazione dati in orbita geosincrona. La sua principale funzione sarà quella di fornire servizi di relay dati e TT&C (telemetria, tracciamento e comando) per veicoli spaziali con equipaggio, come navicelle e stazioni spaziali, nonché per satelliti di risorse operanti in orbita terrestre media e bassa. Il satellite fornirà inoltre supporto TT&C per le operazioni di lancio di veicoli spaziali. Questo lancio segna la 572esima missione di volo della serie di razzi vettori Lunga Marcia cinesi. (Crediti immagine di cover Yang Xi/Xinhua) —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)