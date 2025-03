La Cina mira all’allunaggio con equipaggio entro il 2030 per l’esplorazione scientifica

(Adnkronos) – La Cina ha annunciato progressi significativi nel suo programma di esplorazione lunare con equipaggio, confermando l’obiettivo di far sbarcare i suoi astronauti sulla Luna entro il 2030. L’Agenzia Spaziale Cinese (CMSA) ha dichiarato che il paese sta avanzando costantemente nella fase di allunaggio con equipaggio del suo programma di esplorazione lunare.

Entro il 2025, il programma spaziale cinese si concentrerà su due compiti principali: l’applicazione e lo sviluppo della stazione spaziale e l’esplorazione lunare con equipaggio, ha affermato la CMSA. L’agenzia ha rivelato che prodotti chiave per il volo spaziale, come il razzo vettore Long March-10, il veicolo spaziale con equipaggio Mengzhou, il lander lunare Lanyue, la tuta lunare Wangyu e il rover lunare con equipaggio Tansuo, sono in fasi di sviluppo preliminari con progressi graduali. Parallelamente, le strutture di test e lancio relative alla missione di allunaggio presso il sito di lancio spaziale di Wenchang, nella provincia meridionale cinese di Hainan, sono in fase di sviluppo e costruzione. Il piano generale per i sistemi di terra della missione di esplorazione lunare, come il sito di atterraggio, è stato completato e i lavori di costruzione saranno eseguiti come previsto. La CMSA ha annunciato che verranno condotti vari test su larga scala sui campioni iniziali dei principali prodotti per il volo spaziale. Il programma di esplorazione lunare con equipaggio della Cina continuerà a promuovere la trasformazione digitale della ricerca e sviluppo, mirando a migliorare efficacemente la qualità e l’efficienza. Il paese prevede di effettuare un allunaggio con equipaggio prima del 2030. Due razzi vettori verranno lanciati per inviare un veicolo spaziale con equipaggio e un lander lunare in orbita lunare. Il veicolo spaziale e il lander lunare si incontreranno e si agganceranno, e gli astronauti entreranno nel lander. Dopo l’arrivo del lander sulla superficie lunare, gli astronauti guideranno il rover lunare per l’esplorazione scientifica.

A febbraio, la CMSA ha rivelato che la tuta lunare è stata chiamata Wangyu, che significa “guardare nel cosmo”, e il rover lunare con equipaggio è stato chiamato Tansuo, che significa “esplorare l’ignoto”. Crediti Immagine Xinhua/Wang Quanchao —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)