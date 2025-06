La Cina sta terminando i lavori dell’osservatorio solare più alto del mondo

(Adnkronos) – La Cina ha compiuto un progresso significativo nella costruzione del più alto osservatorio solare del mondo. La costruzione delle infrastrutture di supporto per un telescopio solare all’avanguardia è iniziata martedì scorso nella contea di Daocheng, nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. Questo evento segna un passo importante verso una nuova era dell’osservazione solare ad alta risoluzione.

Il Wide-field and High-resolution Solar Telescope (WHST), un progetto di strumentazione di ricerca nazionale, è guidato dall’Università di Nanchino in collaborazione con il Nanjing Institute of Astronomical Optics and Technology e gli Yunnan Observatories, entrambi sotto l’egida dell’Accademia Cinese delle Scienze. La costruzione del telescopio è ufficialmente iniziata nel 2022. Una volta completato, sarà il telescopio solare assialsimmetrico più grande del mondo. Strategicamente situato a un’altitudine di 4.700 metri su una montagna senza nome nella contea di Daocheng, il sito scelto vanta una stabilità atmosferica eccezionale e condizioni ottimali per l’osservazione solare. Questa località è destinata a diventare il più alto osservatorio solare del mondo, fornendo una base critica per l’acquisizione di dati osservativi di livello mondiale. La costruzione delle infrastrutture di supporto e l’assemblaggio del telescopio sono programmati per essere completati entro la fine del 2026, seguiti da un’ampia fase di messa in servizio e test del sistema. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)