La Cina svela il nuovo radiotelescopio “Three Gorges Antarctic Eye” in Antartide

(Adnkronos) – La Cina ha inaugurato il “Three Gorges Antarctic Eye” (letteralmente “Occhio Antartico delle Tre Gole”), un radiotelescopio con un’apertura di 3.2 metri operante nelle bande radio e millimetriche, presso una stazione di ricerca scientifica in Antartide. Ufficialmente attivato il 3 aprile presso la stazione Zhongshan, il telescopio, sviluppato congiuntamente dalla China Three Gorges University (CTGU) e dalla Shanghai Normal University (SHNU), consolida ulteriormente i progressi della Cina nel campo dell’astronomia antartica. Il “Three Gorges Antarctic Eye” ha ufficialmente iniziato le osservazioni scientifiche delle linee spettrali dell’idrogeno neutro e dell’ammoniaca molecolare della Via Lattea. Questi dati si rivelano cruciali per comprendere le dinamiche del gas interstellare e i processi di formazione stellare, come comunicato lunedì dalla CTGU all’agenzia Xinhua.

Zhang Yi, professore associato presso la SHNU e membro del team di spedizione antartica cinese attualmente operativo nel continente, ha dichiarato: “Questo telescopio ha superato importanti colli di bottiglia tecnici nella costruzione di osservatori antartici, gettando le basi per futuri telescopi a onde submillimetriche in Antartide”. Ha aggiunto che il dispositivo amplierà le osservazioni dalle onde radio alle onde millimetriche a bassa frequenza, promuovendo progressi tecnologici per gli strumenti di astronomia antartica di prossima generazione. Zeng Xiangyun, professore associato presso la CTGU, ha evidenziato come l’Antartide, il continente più freddo della Terra, presenti sfide significative per lo sviluppo e l’installazione di radiotelescopi a causa del freddo estremo e dei forti venti.

Dal 2023, la CTGU ha collaborato attivamente con la SHNU per affrontare le difficoltà legate all’astronomia in ambienti estremi. Negli ultimi due anni, i ricercatori hanno superato ostacoli tecnici cruciali, come l’adattamento delle apparecchiature per resistere alle rigide temperature sotto zero e ai venti di forza uragano tipici dell’Antartide, ha spiegato Zeng.

He Weijun, segretario del Partito della CTGU, ha sottolineato la rilevanza del progetto: “Il successo operativo del ‘Three Gorges Antarctic Eye’ dimostra i risultati della nostra università nel campo delle attrezzature per la ricerca polare. Riflette lo spirito degli scienziati cinesi che raggiungono nuove vette nella scienza e nella tecnologia, nonché il ruolo vitale delle università nell’innovazione nazionale”, ha aggiunto. Una volta che il telescopio entrerà in una fase operativa stabile, la CTGU prevede di inviare ricercatori presso la stazione Zhongshan per spedizioni scientifiche in loco. La Cina ha costantemente ampliato le sue capacità astronomiche in Antartide, sfruttando le condizioni atmosferiche incontaminate del continente per osservazioni nell’infrarosso e nelle onde millimetriche. L’implementazione del “Three Gorges Antarctic Eye” si basa sulle precedenti iniziative cinesi, tra cui gli Antarctic Survey Telescopes AST3 e altri strumenti astronomici, rafforzando ulteriormente gli sforzi globali per studiare i fenomeni cosmici da una delle località più remote della Terra. Crediti immagini China Three Gorges University/Handout via Xinhua —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)