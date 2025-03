La fantascienza in Cina vale 13,90 miliardi di euro nel 2024

(Adnkronos) – Il fatturato complessivo dell’industria cinese della fantascienza nel corso del 2024 ha raggiunto la cifra di 108,96 miliardi di yuan (circa 14 miliardi di euro). Il dato emerge da un rapporto pubblicato dal China Science Fiction Research Center nella giornata di venerdì, nel corso della China Science Fiction Convention 2025. Il rapporto ha analizzato cinque settori chiave dell’industria della fantascienza: la letteratura, i film e le serie televisive, i videogiochi, i prodotti derivati e il turismo a tema, ponendo in risalto le tendenze di sviluppo annuali e i trend futuri dell’industria cinese della fantascienza. Il documento indica una costante tendenza di crescita per la letteratura fantascientifica nel periodo compreso tra il 2017 e il 2024. Nel solo 2024, il fatturato totale di questo segmento ha raggiunto i 3,51 miliardi di yuan, circa 456,3 milioni di euro, registrando un incremento del 10,7 percento rispetto all’anno precedente. Per quanto concerne il settore dei film e delle serie televisive di fantascienza, il fatturato totale nel 2024 si è attestato a quasi 900 milioni di euro, con una notevole crescita evidenziata dalle micro-serie e dai video di media e breve durata.

Il comparto dei videogiochi di fantascienza ha generato un fatturato complessivo di 8,617 miliardi di euro nel 2024, con un significativo miglioramento nella qualità della produzione così come nella diffusione, come specificato nel rapporto.

Il turismo a tema ha prodotto un fatturato di circa 3,17 miliardi di euro nel 2024, con i parchi a tema fantascientifici nazionali che hanno visto aumentare la propria quota di ricavi rispetto all’anno precedente. Il rapporto sottolinea come l’industria cinese della fantascienza sia divenuta un importante polo di crescita nel panorama globale. Fondato nel 2020, il China Science Fiction Research Center si concentra sulla consulenza in materia di politiche industriali e sulla ricerca accademica nel campo della fantascienza. Immagine di cover realizzata con il supporto di Dall-E —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)