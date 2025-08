La Robotica del futuro si incontra a Pechino: oltre 100 nuovi prodotti debuttano alla World Robot Conference

(Adnkronos) – La World Robot Conference 2025 di Pechino si prepara a essere il palcoscenico globale per l’innovazione robotica, con l’annuncio del debutto di oltre 100 prodotti all’avanguardia, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. La conferenza, che si terrà dall’8 al 12 agosto nel distretto di Beijing E-Town, avrà come tema “Rendere i robot più intelligenti, rendere gli agenti fisici più intelligenti”. L’evento ospiterà più di 1.500 esposizioni da oltre 200 aziende leader nel settore, provenienti da tutto il mondo. La fiera offrirà un’anticipazione del futuro delle macchine intelligenti, presentando un’ampia gamma di prodotti innovativi. Tra i debutti attesi figurano robot quadrupedi agili, robot di soccorso, sistemi di ispezione, nuovi robot per cateteri e persino tosaerba robotici. Un’attrazione principale rimarranno i robot umanoidi, con 50 produttori che presenteranno le loro ultime creazioni.

La Cina si conferma leader mondiale nel settore, con due terzi delle domande di brevetto globali sui robot nel 2024 e una produzione di 556.000 robot industriali. La conferenza riflette questa crescita, avendo visto negli ultimi dieci anni un aumento del numero di istituzioni internazionali partecipanti, passate da 12 a 28, e un incremento di partecipanti stranieri da poco più di 10 a oltre 80. L’evento, co-ospitato dal Chinese Institute of Electronics e dalla World Robot Cooperation Organization, attirerà un numero record di istituzioni internazionali.

Parallelamente alla conferenza, si terrà anche un festival del consumo robotico, pensato per stimolare sia gli aggiornamenti industriali che la domanda da parte dei consumatori.