“Leadership e innovazione AI: il futuro di Honor in Italia”

(Adnkronos) – Al Mobile World Congress 2025, Pier Giorgio Furcas, Country Manager di Honor Italia, ha presentato il nuovo “HONOR ALPHA PLAN”, delineando l’ambizioso percorso del brand nel dominio dell’intelligenza artificiale. Durante l’intervista esclusiva, Furcas svela i risultati ottenuti da Honor in Italia e esplora le future strategie di prezzo e di mercato del brand, in un contesto di crescente competizione tecnologica. Il dirigente inoltre presenta la strategia di espansione dell’ecosistema di prodotti Honor, focalizzata sul rafforzamento della presenza del marchio in Italia attraverso l’innovazione tecnologica e la creazione di partnership strategiche. L’obiettivo è superare i limiti delle attuali applicazioni dell’Intelligenza Artificiale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)