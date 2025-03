MediaWorld e Robbie Williams: partnership strategica per la nuova collezione audio PEAQ

(Adnkronos) – MediaWorld, attore di primo piano nel settore dell’elettronica di consumo e parte del Gruppo MediaMarktSaturn, ha ufficializzato una partnership strategica di durata triennale con l’icona della musica pop internazionale, Robbie Williams. L’elemento centrale di questo accordo è il lancio paneuropeo di “PEAQ by Robbie Williams”, una collezione esclusiva di prodotti audio a marchio PEAQ, uno dei brand proprietari del Gruppo. Questa collaborazione si inserisce in un contesto più ampio volto a potenziare la visibilità e la crescita dei marchi proprietari di MediaWorld, che includono KOENIC, ISY, OK. e, appunto, PEAQ. L’accordo prevede un primo rilascio di prodotti fissato per l’inizio di luglio 2025. Questa data coincide strategicamente con le prime fasi del tour europeo “Robbie Williams Live 2025”, che prenderà il via a maggio e toccherà numerosi Paesi in cui il Gruppo MediaMarktSaturn opera, tra cui Italia (Trieste, 17 luglio), Germania, Austria, Belgio, Olanda, Spagna, Polonia e Turchia. Oltre al lancio dei prodotti, la partnership includerà una serie di attivazioni su tutti i touchpoint MediaWorld e la creazione di esperienze esclusive dedicate ai clienti, i cui dettagli verranno comunicati prossimamente. La prima fase del lancio della collezione “PEAQ by Robbie Williams” comprenderà sei dispositivi audio, distribuiti tra le categorie cuffie, speaker e soundbar. Ogni prodotto è stato sviluppato in stretta collaborazione con l’artista e il suo team. Il design si distingue per un’elegante finitura nera, arricchita dalla firma di Robbie Williams e da un logo monogramma dorato con le sue iniziali. Il coinvolgimento di Robbie Williams non si è limitato all’aspetto estetico: l’artista ha partecipato attivamente a tutte le fasi dello sviluppo, dai test audio alla definizione delle caratteristiche tecniche, fino all’ottimizzazione dei prodotti finali. È già previsto un ampliamento della gamma “PEAQ by Robbie Williams” in una fase successiva, successiva al lancio iniziale di luglio. In Italia, la collezione sarà accessibile sia tramite il canale online, sul sito www.mediaworld.it, sia presso i 139 negozi fisici distribuiti capillarmente sul territorio nazionale. Questa iniziativa si allinea perfettamente con il posizionamento di MediaWorld come “Experience Champion” nel mercato dell’elettronica. La collaborazione mira a fondere la competenza tecnica del Gruppo con il gusto e l’influenza culturale di Robbie Williams. Il progetto rientra in una strategia omnicanale più ampia, finalizzata a consolidare la leadership europea di MediaWorld e del Gruppo MediaMarktSaturn e ad accrescere la notorietà del marchio PEAQ nel competitivo settore Hi-Fi a livello continentale.

Vittorio Buonfiglio COO di MediaWorld, sottolinea: “Siamo entusiasti di questa partnership esclusiva con Robbie Williams, un’icona che è il connubio perfetto fra musica e innovazione. In MediaWorld ci impegniamo ad ascoltare e anticipare le passioni dei nostri clienti, osservando costantemente i trend del mercato. Questa collaborazione fra Robbie e PEAQ rappresenta un tassello fondamentale nella nostra evoluzione da retailer a piattaforma omnicanale di servizi e soluzioni, un’evoluzione che ci permette di offrire esperienze uniche e personalizzate ai nostri clienti. Come Experience Champion, vogliamo connettere le persone con le loro passioni, e questa partnership è un’ulteriore conferma del nostro impegno.”

Robbie Williams afferma: “Collaborare con il team PEAQ è stata un’esperienza straordinaria e ho imparato molto sulla creazione di prodotti di qualità ad un prezzo accessibile. Sono entusiasta di lanciare questa meravigliosa partnership. Questo è l’inizio di una collaborazione di successo con PEAQ e spero che a tutti piacciano i prodotti tanto quanto è piaciuto a me crearli con il Gruppo MediaMarktSaturn.”

Francesco Sodano Marketing Director MediaWorld, spiega: “La partnership triennale con Robbie Williams, non si limita ad una semplice collaborazione, bensì si inserisce all’interno di un piano marketing ampio e strutturato che prevede un crescendo di attivazioni omnicanale e iniziative dedicate ai nostri clienti e ai membri del MediaWorld CLUB. L’esperienzialità è al centro delle nostre strategie di Gruppo e crediamo fermamente che questa partnership ne sia l’emblema. Robbie Williams, infatti, non solo è una star apprezzata a livello globale, ma un’icona pop capace di intercettare un target trasversale che si sovrappone perfettamente con la nostra clientela attuale e potenziale. Come già dimostrato con successo nell’ambito del Gaming, con la nostra presenza sempre più importante a Lucca Comics & Games, questa iniziativa ripropone coerentemente il nostro approccio alle passioni nell’ambito musicale. Vogliamo offrire ai nostri clienti esperienze uniche e coinvolgenti, e la collaborazione con Robbie Williams ci permette di farlo in un modo innovativo e di grande impatto.” —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)