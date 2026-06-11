Meta e Oakley portano l’AI nello sport: provati gli smart glass HSTN

(Adnkronos) – La sinergia tra Meta ed EssilorLuxottica si arricchisce di un nuovo capitolo che vede protagonista il marchio Oakley, storicamente legato al mondo dello sport e delle montature avvolgenti. Il debutto di questa collaborazione è avvenuto con il modello HSTN, caratterizzato da un design dalle linee più artistiche e rotonde, a cui è seguita la versione Vanguard, più vicina ai classici canoni atletici del brand. Entrambi i dispositivi sfruttano l’architettura Snapdragon AR1, ereditata e perfezionata rispetto alla precedente esperienza con il marchio Ray-Ban.

L’aggiornamento della piattaforma hardware ha permesso l’introduzione della registrazione video in formato 3K a 30 fotogrammi al secondo, un salto qualitativo rispetto allo standard 1080p dei modelli passati. Questo incremento prestazionale è supportato da una batteria significativamente più capiente da 230 mAh, integrata nella montatura dell’HSTN. Il nuovo accumulatore risolve i problemi di autonomia che penalizzavano i primi modelli Ray-Ban, dotati di una cella da 152 mAh che faticava a superare le tre ore di utilizzo continuativo e che impediva l’attivazione del firmware per i video a risoluzione maggiore. L’autonomia dichiarata per i nuovi modelli raggiunge le otto ore, supportata da una custodia di ricarica ridisegnata e più robusta, in grado di offrire fino a sei ricariche complete.

Dal punto di vista dell’esperienza d’uso, il comparto tecnico rimane coerente con la seconda generazione dei dispositivi Meta. La cattura di immagini e video è affidata a un singolo sensore da 12 megapixel posizionato sul lato sinistro, con un campo visivo di 100 gradi. Sebbene le riprese diurne e in buone condizioni di luce risultino nitide, le prestazioni in ambienti bui mostrano ancora i limiti strutturali del sensore, specialmente se confrontate con le evoluzioni tecnologiche degli smartphone odierni. La componente audio si affida a un sistema di cinque microfoni per la cancellazione dei rumori ambientali e ad altoparlanti stereo direzionali integrati nelle stanghette.

Il software di bordo vede una progressiva maturazione delle funzionalità legate a Meta AI, che guadagna in velocità e precisione nelle risposte e nella traduzione simultanea. La vera novità del periodo è l’apertura della piattaforma agli sviluppatori di terze parti tramite il rilascio del Meta Wearables Device Access Toolkit, mossa destinata ad ampliare l’ecosistema di applicazioni oltre le funzioni base di messaggistica, chiamate e riproduzione musicale. I prezzi di listino riflettono l’incremento tecnologico, posizionando il modello HSTN a partire da 439 euro, con variazioni verso l’alto a seconda della scelta delle lenti, incluse le versioni fotocromatiche capaci di adattarsi alla luminosità ambientale.

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