Meta Ray-Ban, spuntano i nuovi occhiali smart con schermo

(Adnkronos) – Un video non in elenco e rapidamente rimosso da Meta ha mostrato in anticipo due dei prodotti che con ogni probabilità saranno protagonisti del prossimo evento Connect: un nuovo paio di occhiali smart Ray-Ban con display integrato e un modello Oakley dal design avvolgente, chiamato “Sphaera”, dotato di fotocamera sul naso. L’errore ha di fatto svelato due tra gli annunci più attesi, confermando ancora una volta quanto l’azienda stia puntando sull’hardware indossabile per alimentare l’ecosistema di Meta AI. Nel filmato, ripreso da UploadVR, gli occhiali con display riportano chiaramente il marchio “Meta | Ray-Ban” insieme alla dicitura “Display”, indizio che il nome ufficiale potrebbe essere proprio Meta Ray-Ban Display. In un breve estratto si intravede il funzionamento della lente destra, capace di visualizzare mappe per la navigazione, tradurre cartelli, rispondere a domande poste a Meta AI e persino scrivere messaggi grazie a un gesto della mano sincronizzato con un braccialetto da polso. Quest’ultimo dettaglio sembra confermare le indiscrezioni diffuse nei mesi scorsi da CNBC: il controller da polso, legato al progetto “Hypernova”, dovrebbe utilizzare la tecnologia sEMG (surface electromyography) per interpretare i segnali elettrici dei movimenti della mano, trasformandoli in input per il dispositivo. Accanto ai Ray-Ban, il video ha mostrato anche i già citati Oakley Sphaera, occhiali dal design sportivo e futuristico, con fotocamera integrata in posizione frontale, che ampliano ulteriormente l’offerta di Meta in ambito eyewear. Mark Zuckerberg prenderà la parola giovedì alle 2 ora italiana per il keynote inaugurale di Meta Connect, occasione in cui questi nuovi dispositivi dovrebbero essere presentati ufficialmente. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)