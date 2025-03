Microsoft annuncia gli agenti Copilot per l’intelligenza artificiale nelle emergenze

(Adnkronos) – Un anno fa, Microsoft introduceva Security Copilot, un chatbot basato sull’intelligenza artificiale progettato per il settore della cybersecurity. Oggi, l’azienda annuncia un’importante espansione di questa piattaforma, introducendo agenti IA concepiti per operare in modo autonomo e alleggerire il carico di lavoro dei team di sicurezza, spesso sovraccarichi. Microsoft ha presentato sei nuovi agenti sviluppati internamente, che saranno disponibili in anteprima il mese prossimo. Questi agenti sono progettati per svolgere compiti specifici, tra cui: triage e gestione degli alert: elaborazione automatica di avvisi relativi a phishing e perdita di dati; orioritizzazione degli incidenti: identificazione e classificazione degli eventi critici; monitoraggio delle vulnerabilità: analisi continua alla ricerca di punti deboli nei sistemi. “I sei agenti di Microsoft Security Copilot consentono ai team di gestire autonomamente attività di sicurezza e IT ad alto volume, integrandosi perfettamente con le soluzioni Microsoft Security,” afferma Vasu Jakkal, Corporate Vice President di Microsoft Security. Inoltre, Microsoft ha collaborato con partner strategici come OneTrust, Aviatrix, BlueVoyant, Tanium e Fletch per sviluppare cinque agenti aggiuntivi. Queste estensioni permetteranno, ad esempio, di analizzare le violazioni dei dati con OneTrust o di eseguire analisi approfondite delle cause di interruzioni di rete con Aviatrix. L’adozione di agenti IA rappresenta una tendenza in rapida ascesa nel settore tecnologico. Aziende come Microsoft stanno puntando su queste soluzioni per offrire strumenti avanzati alle imprese, come dimostra il recente rilancio di Copilot for Business, che include funzionalità di chat IA gratuite e agenti IA a consumo. Oltre alle novità relative a Security Copilot, Microsoft annuncia un miglioramento significativo della protezione contro il phishing all’interno di Microsoft Teams. A partire dal prossimo mese, Microsoft Defender for Office 365 estenderà le sue capacità di difesa a Teams, offrendo una maggiore protezione contro URL e allegati dannosi. Microsoft ha in programma ulteriori annunci riguardanti la sicurezza, sia per settori specifici che in occasione dell’evento Microsoft Secure del 9 aprile. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)