Microsoft Italia e Ministero del Lavoro: sinergia per l’intelligenza artificiale a sostegno dell’occupazione

(Adnkronos) – Microsoft Italia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno avviato una collaborazione strategica focalizzata sull’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) nel mondo del lavoro. L’iniziativa mira a valutare e implementare percorsi e iniziative di formazione specifici sull’AI generativa all’interno del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), la piattaforma digitale del Ministero dedicata all’accrescimento delle competenze professionali. Nel corso di un incontro tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e l’Amministratore Delegato di Microsoft Italia, Vincenzo Esposito, sono stati definiti gli ambiti di cooperazione per rispondere alle nuove esigenze di competenze tecnologiche espresse dal tessuto imprenditoriale pubblico e privato. Microsoft Italia ha precedentemente lanciato l’AI National Skills Initiative, un ampio programma di formazione rivolto a professionisti, studenti e cittadini su tutto il territorio nazionale, attraverso corsi online e in presenza finalizzati a promuovere le competenze digitali necessarie per affrontare le sfide del mercato del lavoro contemporaneo.

Le principali aree di collaborazione individuate includono:



Formazione per la Pubblica Amministrazione: erogazione di corsi mirati allo sviluppo di competenze chiave nel campo dell’intelligenza artificiale generativa per i dipendenti del settore pubblico, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Integrazione nel SIISL: inserimento di percorsi formativi dedicati ai temi dell’AI all’interno del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Questa piattaforma ministeriale ha lo scopo di accrescere le competenze di coloro che desiderano accedere a nuove opportunità professionali, progredire nel proprio contesto lavorativo o riqualificarsi per un reinserimento nel mercato del lavoro. Durante l’incontro, è stata affrontata la tematica degli impatti trasformativi che le nuove tecnologie, con un focus specifico sull’AI generativa, stanno esercitando sul mondo del lavoro. È emersa la conseguente necessità di adeguare le competenze sia dei lavoratori già attivi che di coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità occupazionali.

L’intelligenza artificiale e il digitale sono stati riconosciuti come leve fondamentali per professionisti e organizzazioni, capaci di incrementare la produttività, supportare la creatività e l’innovazione, contribuendo in modo significativo alla competitività del sistema Paese. Parallelamente, è stato sottolineato il potenziale di queste tecnologie nel promuovere una maggiore inclusione e accessibilità nel mercato del lavoro, ampliando le opportunità professionali per le persone con disabilità. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)