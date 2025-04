MiHoYo annuncia il debutto di Zenless Zone Zero su Xbox Series

(Adnkronos) – La casa di sviluppo cinese miHoYo ha ufficializzato il rilascio imminente di Zenless Zone Zero per le console Xbox Series X|S. L’annuncio è stato accompagnato dalla programmazione di un evento speciale in live streaming, intitolato “Xbox Spotlight”, previsto per l’11 aprile alle ore 19 italiane. La trasmissione sarà accessibile tramite i canali ufficiali YouTube – con supporto in inglese, giapponese, coreano e cinese tradizionale – e sulla piattaforma Twitch. Durante lo streaming, sarà presentata in anteprima esclusiva la versione del gioco per Xbox Series, insieme ad aggiornamenti inediti che promettono di arricchire ulteriormente l’universo narrativo e ludico del titolo. Gli sviluppatori anticipano contenuti “entusiasmanti” che potrebbero includere novità su eventi, modalità di gioco o future espansioni. Zenless Zone Zero, action RPG ambientato in un mondo urbano post-apocalittico fortemente influenzato da estetiche anime e cyberpunk, rappresenta uno dei progetti più ambiziosi di miHoYo, già nota a livello globale per il successo di Genshin Impact e Honkai: Star Rail. Il gioco combina combattimenti dinamici in tempo reale, esplorazione narrativa e un comparto artistico di alto livello, rivolgendosi a un pubblico eterogeneo sia casual sia hardcore. Attualmente, Zenless Zone Zero è già disponibile su più piattaforme: su console PlayStation 5 tramite PlayStation Store, su PC sia tramite download diretto dal client ufficiale che attraverso l’Epic Games Store, nonché su dispositivi mobili iOS e Android, rispettivamente tramite App Store e Google Play. L’arrivo su Xbox rappresenta un importante passo strategico per ampliare ulteriormente la diffusione del gioco, consolidandone la presenza anche nel mercato console Microsoft, finora escluso. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)