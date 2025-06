Missione Shenzhou-20: imminente seconda attività extraveicolare dalla stazione spaziale cinese

(Adnkronos) – L’equipaggio della missione Shenzhou-20, attualmente a bordo della stazione spaziale cinese, si appresta a condurre una seconda fase di attività extraveicolari nei prossimi giorni. L’annuncio è stato diramato mercoledì dall’Agenzia Spaziale Cinese (CMSA). Dal completamento della loro prima “passeggiata spaziale” il 22 maggio, i membri dell’equipaggio hanno portato a termine una serie di compiti fondamentali per il mantenimento e l’efficienza della stazione spaziale. Tra questi, spiccano il monitoraggio continuo dell’ambiente interno della stazione, l’esecuzione di ispezioni e la manutenzione delle attrezzature di bordo, nonché la gestione dell’inventario e dei trasferimenti di materiali. La CMSA ha evidenziato come l’equipaggio abbia registrato un progresso costante nell’esecuzione di esperimenti scientifici. I campi di ricerca spaziano dalle scienze della vita e la ricerca umana in microgravità, alla fisica in microgravità e lo sviluppo di nuove tecnologie spaziali. Questi studi contribuiscono in modo significativo all’avanzamento delle conoscenze e delle capacità tecnologiche cinesi nello spazio. A distanza di due mesi dall’ingresso in orbita, la CMSA ha confermato che i tre membri dell’equipaggio godono di ottima salute. Allo stesso tempo, la stazione spaziale sta operando senza intoppi, attestando la sua piena preparazione per la prossima attività extraveicolare. Questa conferma sottolinea l’efficienza delle operazioni e la robustezza del sistema della stazione, elementi cruciali per la sicurezza e il successo delle missioni spaziali di lunga durata. La prossima spacewalk rappresenta un’ulteriore tappa significativa per la missione Shenzhou-20, dimostrando la crescente capacità della Cina nella gestione di operazioni complesse nello spazio e nel consolidamento della propria presenza scientifica e tecnologica in orbita terrestre. Immagine di cover realizzata con il supporto di Gemini —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)