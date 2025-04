Nintendo arriva allo Zoomarine di Roma con 300mq dedicati ai videogiochi

(Adnkronos) – Il 12 aprile 2025, all’interno del parco divertimenti Zoomarine di Torvaianica, in provincia di Roma, sarà inaugurato il primo Game Experience Center realizzato in collaborazione con Nintendo. Si tratta di uno spazio di 300 metri quadrati interamente dedicato al mondo dei videogiochi, pensato per offrire un’esperienza coinvolgente e interattiva a tutti i visitatori, appassionati e non. Questo nuovo hub consentirà di esplorare in prima persona gli universi creati dalla celebre casa di produzione giapponese, grazie a 24 postazioni di gioco che permetteranno di provare i titoli più iconici della console Nintendo Switch.Tra i giochi disponibili figurano alcune delle novità più recenti e i titoli più amati del catalogo Nintendo, che contribuiranno a rendere ancora più immersiva l’esperienza proposta. Saranno presenti avventure come Donkey Kong Country Returns HD, Animal Crossing: New Horizons, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Super Mario Bros. Wonder, Pikmin 4, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe e Kirby e la Terra Perduta, oltre a classici intramontabili come Mario Kart 8 Deluxe e le più recenti produzioni della saga di The Legend of Zelda, tra cui Tears of the Kingdom ed Echoes of Wisdom.Durante i mesi estivi, l’atmosfera dell’area sarà arricchita dalla presenza dei costume character ispirati al mondo di Animal Crossing. In alcune giornate selezionate del 2025, tra cui il 20 aprile, il 1° giugno, il 5 luglio, il 9 agosto, il 16 agosto, il 31 ottobre e il 6 dicembre, i visitatori potranno incontrare dal vivo Fuffi e Tom Nook, regalando un’ulteriore occasione di intrattenimento soprattutto ai più piccoli. Il progetto rientra nelle iniziative ideate per celebrare il ventesimo anniversario del parco Zoomarine ed è stato sviluppato in collaborazione con Materia Entertainment, divisione della società milanese Materia S.r.l., attiva nel settore dell’intrattenimento creativo. L’iniziativa vedrà anche la partecipazione di alcuni noti content creator della scena videoludica italiana. Tra questi, Anton Giulio Serpe, conosciuto come Poketonx, sarà presente il 25 maggio, mentre Francesco Cilurzo, noto come Cydonia, sarà ospite il 29 giugno. Entrambi incontreranno il pubblico all’interno del Game Experience Center, offrendo momenti di dialogo e attività coinvolgenti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)