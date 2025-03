Nintendo Switch 2, possibile lancio a giugno e tre fasi per i giochi

(Adnkronos) – A circa una settimana dalla presentazione Nintendo Direct prevista per il 2 aprile, emergono nuove indiscrezioni riguardanti il lancio e la strategia di distribuzione software della console Nintendo Switch 2. Fonti di Insider Gaming, citate a seguito di conversazioni avvenute durante la GDC di San Francisco, suggeriscono che il lancio della nuova piattaforma potrebbe avvenire nel mese di giugno. Tale tempistica richiamerebbe la strategia adottata per il lancio della prima Nintendo Switch, sebbene il rilascio di una console principale nel mese di giugno rappresenti un evento relativamente raro, con un precedente solamente nel lancio del Nintendo 64 in Giappone. Le informazioni divulgate delineano un piano di distribuzione software articolato in tre fasi. La fase iniziale, coincidente con il lancio della console, sarebbe caratterizzata da una priorità riservata ai titoli first-party di Nintendo. Successivamente, una seconda fase, prevista per ottobre/novembre, vedrebbe la pubblicazione di titoli di terze parti. La terza fase, infine, si concentrerebbe sul periodo natalizio, con l’obiettivo di massimizzare le vendite attraverso il rilascio di titoli di rilievo sia da parte di Nintendo che di editori terzi. L’analisi di tali indiscrezioni evidenzia elementi di plausibilità, pur sollevando alcune perplessità: l’ipotesi di un lancio della console privo di titoli di terze parti appare poco convincente. D’altra parte, la struttura di sviluppo per la Switch 2 potrebbe risultare semplificata rispetto alle generazioni precedenti, rendendo possibile una distribuzione ritardata dei kit di sviluppo. Recenti dichiarazioni di sviluppatori confermano, peraltro, che anche figure di spicco del settore non hanno ancora ricevuto tali kit. Indipendentemente dalla tempistica e dalle strategie adottate, si prevede che Nintendo Switch 2 ospiterà un catalogo di giochi diversificato, includendo titoli di sviluppatori di rilievo e studi indipendenti. La distribuzione di tali titoli, sia al lancio che in fasi successive, determinerà il successo della nuova piattaforma. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)