NVIDIA frantuma le aspettative: ricavi in crescita del 262% su base annuale

(Adnkronos) – NVIDIA (NASDAQ: NVDA) ha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre che si è concluso il 28 aprile 2024, dichiarando un fatturato di 26,0 miliardi di dollari, in aumento del 18% rispetto al trimestre precedente con un impressionante incremento del 262% su base annua. I risultati sottolineano la posizione dominante di NVIDIA nel settore tecnologico, in particolar modo nei settori dei data center e dell'intelligenza artificiale (AI). Sotto la guida del fondatore e CEO Jensen Huang, NVIDIA sta indirizzando e definendo quella che lo stesso Huang descrive come la "prossima rivoluzione industriale." L'azienda è all'avanguardia nella trasformazione dei data center tradizionali in fabbriche di AI, cruciali per il nascente mercato delle commodity AI. Le ultime piattaforme di NVIDIA, come Blackwell per il computing AI e Spectrum-X per i data center AI su larga scala, sono destinate a trasformare completamente l'industria. NVIDIA sta espandendo in modo significativo la sua influenza in diversi settori. Dai provider di servizi cloud ai sistemi sanitari fino all'implementazione di tecnologie automobilistiche, le soluzioni di AI e computing dell'azienda stanno stabilendo nuovi standard. NVIDIA sta anche rafforzando il suo segmento di gaming e PC, sono state introdotte nuove tecnologie di gaming AI alla GDC per NVIDIA ACE e Neural Graphics e sono state svelate nuove ottimizzazioni delle prestazioni AI e integrazioni per Windows per garantire prestazioni massime sui PC e workstation NVIDIA GeForce RTX AI. L'annuncio di nuovi giochi di grande successo come Star Wars Outlaws e Black Myth Wukong, che faranno uso della tecnologia RTX, sono la dimostrazione del continuo impegno di Nvidia nella creazione di un ambiente sempre più innovativo per i gamer. Nonostante questo è proprio il settore del gaming ad essere in controtendenza, il fatturato del primo trimestre è stato di 2,6 miliardi di dollari, in calo dell'8% rispetto al trimestre precedente ma comunque in aumento del 18% rispetto all'anno precedente. Uno degli annunci più significativi è certamente quello dello split azionario di dieci a uno, una mossa per rendere il suo azionariato più accessibile e premiare gli azionisti. Dopo lo split, la società ha deciso di aumentare il suo dividendo trimestrale del 150% a $0,10 per azione, ovvero a $0,01 per azione su base post-split. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)