OpenAI presenta GPT-4.5: un passo avanti nell’intelligenza artificiale conversazionale

(Adnkronos) – OpenAI ha annunciato il lancio di GPT-4.5, il suo più recente e vasto modello linguistico di intelligenza artificiale. Inizialmente, GPT-4.5 sarà disponibile in anteprima per gli utenti di ChatGPT Pro, per poi essere esteso ad altri piani di abbonamento e piattaforme. Nonostante le dimensioni e le capacità avanzate, OpenAI precisa che GPT-4.5 non rappresenta un modello “di frontiera”. Sebbene sia il più grande modello linguistico mai creato dall’azienda, superando GPT-4 in termini di efficienza computazionale di oltre dieci volte, non introduce un numero significativo di nuove capacità rispetto alle versioni precedenti. Le prestazioni, in base alle valutazioni preliminari, risultano inferiori a quelle di altri modelli specifici (identificati internamente come “o1” e “o3-mini”) e a quelle ottenute in studi di ricerca approfonditi. GPT-4.5 si distingue per una maggiore competenza nella scrittura, una conoscenza del mondo più ampia e una “personalità” più raffinata rispetto ai suoi predecessori. L’interazione con il modello è progettata per risultare più naturale, grazie alla sua migliorata capacità di riconoscere schemi e stabilire connessioni. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto per attività di scrittura, programmazione e risoluzione di problemi pratici. Il modello è stato addestrato utilizzando una combinazione di nuove tecniche di supervisione e metodi consolidati, come l’ottimizzazione supervisionata (SFT) e l’apprendimento per rinforzo dal feedback umano (RLHF), già impiegati per GPT-4o. Un aspetto significativo è la riduzione delle “allucinazioni” (ovvero la generazione di informazioni errate o fuorvianti) rispetto a GPT-4o e, in misura minore, rispetto al modello “o1”. OpenAI ha posto particolare enfasi sull’allineamento di GPT-4.5 per renderlo un collaboratore più efficace, con conversazioni che appaiono più coinvolgenti, intuitive ed emotivamente sfumate. Test condotti con valutatori umani hanno confermato un miglioramento in quasi tutte le categorie rispetto a GPT-4o. L’amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, ha riconosciuto che GPT-4.5 è un modello “grande e costoso” che, tuttavia, non mira a superare i benchmark prestazionali esistenti. Dopo il lancio iniziale per gli utenti Pro, GPT-4.5 sarà reso disponibile agli utenti Plus e Team la settimana successiva, e successivamente agli utenti Enterprise ed Edu. Il lancio di GPT-4.5 si inserisce in un contesto più ampio di sviluppo in OpenAI, con la prevista uscita di GPT-5 entro la fine di maggio. GPT-5, descritto da Altman come un “sistema che integra molte delle nostre tecnologie”, includerà il nuovo modello di ragionamento “o3” di OpenAI. L’approccio riflette l’obiettivo a lungo termine dell’azienda di combinare i suoi modelli linguistici di grandi dimensioni per creare un sistema più potente, potenzialmente avvicinandosi a ciò che viene definito intelligenza artificiale generale (AGI). —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)