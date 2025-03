“Orizzonti Pokémon: La Serie” torna con la stagione 2 su Boing a maggio

(Adnkronos) – La popolare serie animata Pokémon, “Orizzonti Pokémon: La serie”, è pronta a deliziare ancora una volta i fan con il lancio della sua seconda stagione in Italia. Programmata per debuttare a maggio sul canale Boing, la serie continua a esplorare le vicende di Liko e Roy, due giovani Allenatori Pokémon, che insieme ai loro partner Pokémon, Sprigatito e Fuecoco, vivono nuove emozionanti avventure. Dopo un esordio di successo, ”

Orizzonti Pokémon: La serie

” si è rapidamente affermata come un punto di riferimento per le nuove generazioni di fan del franchise. Con la seconda stagione, intitolata “Orizzonti Pokémon – Stagione 2: Alla ricerca di Laqua”, la serie promette di portare Liko e Roy in una ricerca avventurosa che li vedrà viaggiare attraverso il mondo Pokémon alla scoperta dei misteri più nascosti.

La stagione 2 introduce nuove sfide e dinamiche, come il “terallenamento” e la “teracristallizzazione”, tecnologie che i protagonisti dovranno padroneggiare per progredire nel loro viaggio. Viaggiando per la regione di Paldea, i personaggi incontreranno nuovi Allenatori, affronteranno Capipalestra formidabili e cercheranno di scoprire i segreti della leggendaria terra di Laqua. I fan della serie possono vedere un nuovo trailer della seconda stagione, disponibile sul canale YouTube ufficiale Pokémon e altri canali mediatici, che offre una panoramica delle avventure e delle sfide che attendono i protagonisti. L’anticipazione e l’entusiasmo crescono all’avvicinarsi della data di lancio, con la promessa di nuove storie emozionanti e personaggi affascinanti.

“Orizzonti Pokémon: La serie” non solo continua a raccontare storie di esplorazione, amicizia e lavoro di squadra ma anche a promuovere l’evoluzione continua del brand Pokémon, attirando un pubblico sempre più vasto e variegato. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)