PAC-MAN compie 45 anni: un anno di celebrazioni per l’icona dei videogiochi – Il video

(Adnkronos) – Nato il 22 maggio 1980, PAC-MAN ha velocemente conquistato il pubblico di tutte le età con il suo gameplay innovativo e divertente, diventando un simbolo della cultura pop. Per celebrare questa lunga eredità, Bandai Namco Entertainment Europe ha realizzato un trailer diretto da Miles Cable di Bodega Virtual e prodotto da LEFT che ripercorre la storia di PAC-MAN attraverso diverse epoche, utilizzando la potenza dell’Unreal Engine per una grafica moderna e una narrazione dinamica.

Le celebrazioni per il 45° anniversario di PAC-MAN saranno ricche di attività ed esperienze affascinanti pensate per i fan di tutte le età. Un highlight sarà il lancio di SHADOW LABYRINTH, un videogioco action platform 2D che offre una nuova interpretazione del classico PAC-MAN, promettendo sfide e divertimento in chiave moderna. Per gli appassionati di gaming online, ci sarà una collaborazione speciale con Supersocial per un'esclusiva PAC-MAN Simulator su Roblox, dove i giocatori potranno immergersi in avventure tematiche per celebrare l'anniversario. Non mancheranno anche i gadget commemorativi: PowerA ha prodotto una serie di accessori di gioco in edizione speciale per Nintendo Switch e Xbox One/Xbox Series, mentre dreamGEAR ha creato una linea di giocattoli elettronici che cattura l'essenza nostalgica di PAC-MAN. Per un'esperienza dal vivo unica, il "Live Experience PAC-MAN" trasformerà l'Arcade Arena di Manchester in un enorme labirinto interattivo a grandezza naturale, permettendo ai visitatori di vivere l'eccitazione del gioco in uno scenario reale. Infine, il canale Discord di PAC-MAN offrirà uno spazio virtuale dove la community di giocatori potrà connettersi e condividere la propria passione per il gioco, scambiando consigli, strategie e momenti di gioco.