Premio Angi, consegnato l’innovation leader award al Presidente Salzano

(Adnkronos) – Nella VII edizione del Premio Angi 2024 – Oscar dell’innovazione, andata in scena lo scorso 4 dicembre nella splendida cornice del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sono stati consegnati gli innovation awards ai maggiori leader del mondo delle imprese, delle istituzioni e della ricerca. Un iniziativa promossa dall’ Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione in Italia e patrocinata dalle maggiori istituzioni italiane ed europee. Tra le personalità illustri a ricevere l’ambito riconoscimento anche il Presidente di Simest Pasquale Salzano. Il premio è stato consegnato nella giornata odierna dalla delegazione dell’Angi, presieduta dal Presidente Gabriele Ferrieri (già ForbesU30 e tra i 40under40 più influenti d’Europa sull’innovazione). L’occasione dell’incontro tra il Presidente Ferrieri e il Presidente Salzano è stato profittevole anche per rilanciare quel partenariato pubblico privato fondamentale per vincere la sfida in termini di crescita e di sviluppo a sostegno delle imprese e delle future generazioni. Opportunità che diventano poi progetti utili allo sviluppo dell’ecosistema paese anche a livello internazionale. “Siamo onorati di essere stati ricevuti oggi dal Presidente Salzano e di avergli potuto conferire questo straordinario riconoscimento in virtù del suo impegno e lavoro al servizio delle istituzioni e della valorizzazione del Made in Italy nel mondo. Stiamo già lavorando ad ulteriori collaborazioni per il 2025 con l’auspicio di proseguire insieme con Simest questo percorso al sostegno dell’ecosistema paese”. Così Gabriele Ferrieri Presidente Angi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)