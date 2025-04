Prezzi Temu raddoppiati dai dazi di Trump: i più colpiti

(Adnkronos) – I recenti dati diffusi da Bloomberg mettono in evidenza l’effetto significativo che i dazi d’importazione imposti durante l’amministrazione Trump stanno avendo sui prezzi di acquisto della piattaforma Temu negli Stati Uniti. L’analisi dimostra che, per una selezione di 14 articoli rappresentativi, i costi di importazione superano in molti casi il prezzo originale dei prodotti stessi, con un’incidenza media pari a 1,24 volte il loro valore di vendita. Tra gli articoli esaminati, prodotti come multiprese elettriche, abbigliamento sportivo femminile, elettrodomestici portatili e accessori per la casa mostrano aumenti rilevanti dei costi dovuti ai dazi. Il caso più emblematico riguarda un caricabatterie 14-in-1, il cui prezzo originario di 19,49 dollari è stato incrementato dalle tasse fino a 27,56 dollari, con un rapporto prezzo-dazio di 1,41 volte. In modo analogo, capi d’abbigliamento come i pantaloni yoga e i ciclisti vedono i costi di importazione aumentare di oltre il 35% rispetto al prezzo iniziale. Questo fenomeno è il risultato diretto delle tariffe doganali imposte su una vasta gamma di beni provenienti dalla Cina, politica introdotta negli anni recenti con l’obiettivo dichiarato di proteggere l’industria manifatturiera statunitense e riequilibrare la bilancia commerciale. Tuttavia, tali misure stanno traducendosi in un aumento tangibile dei prezzi al consumo per i beni importati, penalizzando soprattutto piattaforme come Temu, che fondano il proprio modello di business su offerte a basso costo e su un ampio catalogo di prodotti di origine cinese. Anche prodotti di fascia di prezzo medio-alta, come kit da giardinaggio o soluzioni di climatizzazione portatile, registrano rincari notevoli, sebbene in misura leggermente inferiore rispetto agli articoli più economici. Questo differenziale si spiega con l’applicazione proporzionale delle tariffe e con i margini di prezzo diversi praticati sui prodotti di valore più elevato. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)