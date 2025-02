realme lancia la Serie 14 Pro con la campagna TikTok ‘Night Light’ al Mobile World Congress 2025

(Adnkronos) – Il Mobile World Congress del 2025 a Barcellona sarà il palcoscenico per la presentazione della Serie 14 Pro di realme, una linea di smartphone che promette di rivoluzionare il segmento medio di mercato con funzionalità premium. Questa serie si distingue non solo per il design innovativo, che cambia colore con la temperatura, ma anche per una novità assoluta nel settore: il primo sistema a triplo flash al mondo, pensato per trasformare radicalmente la fotografia notturna e la qualità delle immagini in condizioni di scarsa luminosità. Per celebrare l’arrivo della Serie 14 Pro, realme ha organizzato una campagna dinamica su TikTok, che debutterà in concomitanza con il MWC il 3 marzo. Attraverso l’hashtag #realme14ProSeries, la campagna evidenzierà le straordinarie capacità della fotocamera di realme 14 Pro+, in particolare per quanto riguarda la cattura di dettagli in condizioni di scarsa luminosità. Il focus sarà sui ritratti notturni, sfruttando al massimo il sistema a triplo flash “MagicGlow”. I video, creati in collaborazione con tre giovani e talentuosi registi e fotografi – Umberto Buglione, Giovanni De Chiara e Lorenzo Fiale – e il coinvolgimento di dodici content creator dal mondo lifestyle, beauty e fashion: Patrizio Morellato, Matteo Robert, Matteo Andreini, Luca Franchetti, Valentina Galassi, Freddy Goeum, Gianmarco Petrelli, Nina Malara, Michelle Cavallaro, Peter Seggio, Alessia Morelli, Mia Lukovic. Tutti raccontano storie visive in cui la notte non è solo uno sfondo, ma diventa il vero palcoscenico di una vita che si crea al buio. L’obiettivo è stato quello di trasmettere l’atmosfera e l’energia di questi momenti attraverso immagini suggestive e coinvolgenti. La campagna esplora diverse sfaccettature della notte, catturandone l’essenza attraverso contesti unici: serate in un club, le luci della città, il ritmo della notte e il momento dedicato al makeup davanti allo specchio. Per questo, le location che hanno ospitato le troupe sono state il Tombon, il Cimmino e l’Apollo di Milano, oltre al Moonlight Club (MB), insieme a sessioni di shooting outdoor nel cuore del capoluogo lombardo. “Ho voluto valorizzare il brand e il prodotto, trasformando lo smartphone nel protagonista di un’esperienza visiva e sensoriale unica. Grazie alla mia esperienza nel mondo della fotografia, ho potuto esaltare la fotocamera realme per ritratti notturni della Serie 14 Pro, mettendone in luce tutte le potenzialità”, ha commentato Umberto Buglione, l’artista originario di Napoli, che con il suo stile personale ha infuso nella campagna un’energia vibrante e un’atmosfera unica, perfettamente in linea con l’obiettivo di presentare la Serie 14 Pro come il “party smartphone definitivo”. La passione per la luce e la capacità di gestirla e plasmarla in funzione della narrazione hanno entusiasmato anche il cinematographer Giovanni De Chiara che ha reputato questa campagna perfetta per mettere al centro una delle sfide più interessanti per ogni filmmaker: riprendere di notte mantenendo qualità e atmosfera impeccabili. “La Serie 14 Pro riesce a trasformare la scarsa illuminazione in un’opportunità creativa senza compromessi. Il suo stile, basato su un uso narrativo della luce e un’estetica cinematografica, valorizza al massimo questo concetto, rendendo il 14 Pro il perfetto party smartphone”, ha commentato. Ciò che ha più colpito i tre registi è stato l’approccio open-minded di realme, che ha offerto loro una libertà creativa senza precedenti, permettendo loro di esplorare soluzioni visive fuori dagli schemi. A tal proposito, Victoria Xi, Chief Marketing Officer, realme Italia ha commentato: “Sono felice che realme abbia preso parte a questa campagna, affiancando artisti emergenti che, proprio come il nostro brand, incarnano la creatività, lo spirito giovane e l’innovazione. Supportarli significa dare voce al talento di una nuova generazione, in perfetta sintonia con la nostra visione”.

Lorenzo Fiale, giovane e promettente filmmaker, ha apprezzato la campagna “14 Pro Series Night Light” per aver combinato musica, movimento ed estetica visiva, creando un’energia speciale e unica sul set. “La Serie 14 Pro è lo smartphone più adatto alla nightlife e al divertimento. Con questo in mente, ho cercato di valorizzare al massimo la capacità del dispositivo di trasformare la realtà con i suoi flash e la sua versatilità, rendendolo un vero protagonista della scena”, ha dichiarato. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)