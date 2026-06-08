Resident Evil Veronica, in arrivo il richiestissimo remake

(Adnkronos) – Capcom ha ufficializzato lo sviluppo di Resident Evil Veronica, reinterpretazione moderna di uno dei capitoli più celebri della sua storica saga survival horror. Il titolo, la cui uscita sul mercato è stata pianificata per il 2027 su tutte le console e PC, si propone di raccogliere l’eredità dell’originale Code: Veronica, debuttato all’inizio del millennio, per integrarlo nel filone dei recenti rifacimenti che hanno rilanciato il franchise. Dal suo esordio nel 1996 a oggi, la serie ha superato i 201 milioni di unità vendute a livello globale, consolidandosi come uno dei pilastri commerciali ed espressivi dell’industria videoludica.

La nuova produzione beneficerà dell’utilizzo del RE Engine, il motore grafico proprietario che ha caratterizzato le ultime uscite di successo della compagnia. L’obiettivo dichiarato dagli sviluppatori consiste nel preservare l’atmosfera e gli elementi chiave che hanno decretato il successo dell’opera originale, introducendo al contempo una narrazione parzialmente riscritta e una tecnologia visiva allineata agli standard attuali. Capcom punta in questo modo a intercettare sia la fetta di pubblico storicamente legata al brand, sia i nuovi giocatori che non hanno avuto modo di fruire della versione del 2000. I dettagli relativi alle piattaforme di destinazione e alla data di lancio precisa verranno comunicati nel corso dei prossimi mesi.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)