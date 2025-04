Riftbound, debutta quest’anno in Cina il gioco di carte di League of Legends

(Adnkronos) – Riot Games ha ufficialmente svelato “Riftbound: League of Legends Trading Card Game”, precedentemente noto come Project K, segnando l’ingresso dell’iconico universo di League of Legends nel mondo dei giochi di carte collezionabili. L’atteso debutto è fissato per l’estate del 2025 in Cina, grazie alla collaborazione con Shining Soul, mentre i paesi di lingua inglese dovranno attendere ottobre dello stesso anno, con UVS Games incaricata della distribuzione. Ulteriori lanci regionali sono previsti per il 2026. Il gioco, che vedrà la partecipazione di numerosi campioni iconici come Annie, Garen, Jinx, Lee Sin, Lux, Master Yi, Viktor, Volibear e Yasuo, offrirà modalità versatili, spaziando dal classico 1v1 a sfide multiplayer, incluse opzioni 2v2 e free-for-all. Il set di lancio, “Origins”, introdurrà oltre 300 carte diverse, con mazzi precostruiti pronti all’uso, chiamati Champion Decks, composti da 56 carte ciascuno, e set introduttivi come “Proving Grounds”, pensato per accogliere i nuovi giocatori. Saranno inoltre disponibili buste di espansione da 14 carte per personalizzare e potenziare i mazzi. Riot Games ha espresso profonda gratitudine per l’entusiasmo della community, sottolineando l’importanza del feedback dei giocatori nel processo di sviluppo. L’azienda ha apportato modifiche al design del gioco e condotto ulteriori playtest per garantire un’esperienza di gioco ottimale. Nel corso dell’anno, i giocatori avranno l’opportunità di provare “Riftbound” in anteprima durante eventi organizzati da Riot Games e nel mondo dei giochi da tavolo. Il design delle carte e le meccaniche di gioco sono ancora in fase di sviluppo, promettendo un’esperienza di gioco in continua evoluzione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)