Roblox rafforza i controlli parentali: più potere ai genitori sulla piattaforma di gioco

(Adnkronos) – Roblox, la popolare piattaforma di gioco online particolarmente diffusa tra i minori di 13 anni, introduce una serie di aggiornamenti volti a fornire ai genitori un maggiore controllo sull’attività dei propri figli. Le nuove funzionalità, parte di un più ampio pacchetto di misure di sicurezza, consentono ora ai genitori di limitare le interazioni dei figli con specifici utenti e di gestire l’accesso a determinati giochi presenti sulla piattaforma.

A partire da mercoledì 9 aprile 2025, i genitori e i tutori che si identificheranno tramite documento d’identità o carta di credito avranno accesso a tre nuovi strumenti dedicati alla gestione della sicurezza dei propri figli sull’applicazione. La funzionalità di gestione degli amici permette di bloccare qualsiasi account presente nella lista degli amici del minore, impedendo lo scambio di messaggi diretti e consentendo la segnalazione di utenti ritenuti in violazione delle politiche di Roblox. Parallelamente, i genitori potranno revisionare e modificare il livello di maturità dei contenuti associato all’account del figlio, determinando in modo più preciso a quali giochi il minore potrà accedere. Infine, sarà disponibile una panoramica dettagliata del tempo di utilizzo (screen-time), offrendo ai genitori informazioni utili sulle abitudini di gioco dei propri figli.

Matt Kaufman, responsabile della sicurezza di Roblox, ha dichiarato che la sicurezza è un elemento fondamentale per l’azienda e che la sua missione è quella di essere “la piattaforma online più sicura e civile al mondo”. La società statunitense, che vanta un numero di utenti mensili superiore alla somma degli utenti di Nintendo Switch e Sony PlayStation, ha registrato nel 2024 una media di oltre 80 milioni di giocatori giornalieri, con circa il 40% di essi di età inferiore ai 13 aOnline Safety Actnni. Nel corso dell’anno precedente, Roblox aveva già implementato 40 aggiornamenti di sicurezza, tra cui la restrizione all’invio di messaggi diretti per gli utenti di età inferiore ai 13 anni. La piattaforma ha inoltre aggiornato la propria tecnologia di sicurezza vocale, che utilizza un modello di apprendimento automatico per moderare le chat tra giocatori con una precisione superiore a quella dei moderatori umani. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)