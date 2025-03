Samsung al Mobile World Congress 2025, i nuovi Galaxy A

(Adnkronos) – Samsung Electronics ha scelto il Mobile World Congress (MWC) 2025, che si terrà a Barcellona dal 3 al 6 marzo, come palcoscenico per delineare la sua strategia incentrata sull’intelligenza artificiale. Le divisioni Mobile eXperience (MX) e Networks dell’azienda presenteranno congiuntamente le loro ultime innovazioni, sottolineando l’evoluzione di Galaxy AI e lo sviluppo di reti basate su software. L’obiettivo dichiarato di Samsung è l’integrazione di un’assistenza IA pervasiva all’interno dell’ecosistema Galaxy. Questa visione si concretizza principalmente nella nuova serie Galaxy S25, che ha debuttato a inizio anno. Samsung ha però esteso l’integrazione massiccia dell’IA anche alla serie più economica Galaxy A, e a Barcellona porterà la nuova serie Galaxy A, che include il Galaxy A56 5G, A36 5G e A26 5G, e che integra l’Awesome Intelligence, rendendo la più recente tecnologia Galaxy AI accessibile a un numero ancora maggiore di utenti. La serie Galaxy A porta anche l’esperienza fotografica a un nuovo livello con strumenti pensati per i creator, tra cui Gomma oggetto. Espandendo le innovazioni basate sull’AI di Samsung, la nuova serie A offre prestazioni affidabili e un valore a lungo termine, supportato fino a sei aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di aggiornamenti di sicurezza per un’esperienza in continua evoluzione e sempre sicura. I prezzi partono da 319 euro per l’A26, 399 euro per l’A36, e 499 euro pr l’A56. Nella sezione dedicata al benessere, saranno presentate le nuove funzionalità AI di Galaxy S25, tra cui punteggio energtico, consigli sul fitness e misurazione del sonno. Queste funzionalità offrono aggiornamento sulla salute dell’utenti dettagliati e personalizzati, adattati ai dati e agli interessi individuali. Lo stand presenterà anche le potenzialità IA per una casa connessa, che consentono agli utenti di gestire la propria abitazione in modo sicuro e comodo tramite la connettività tra dispositivi. Protetti dalla sicurezza Knox Matrix, gli scenari Home AI possono semplificare la vita con il controllo dei dispositivi abilitato dalla piattaforma SmartThings. Samsung presenterà inoltre il suo primo visore Android XR, Project Moohan, offrendo uno sguardo al futuro della realtà estesa alimentata dall’IA. Integrando un’intelligenza artificiale multimodale con capacità avanzate XR, questo dispositivo segna un passo significativo verso esperienze più consapevoli del contesto e personalizzate. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)