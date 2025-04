Samsung One UI 7: rivoluzione interfaccia con Android 15

(Adnkronos) – Samsung ha compiuto un passo significativo nell’evoluzione delle sue interfacce con il lancio della One UI 7, la più recente versione della sua interfaccia proprietaria ora basata su Android 15. Dopo un intenso periodo di beta testing, la versione stabile ha iniziato a essere distribuita, segnando un nuovo capitolo per gli utenti dei dispositivi Galaxy.

Il fulcro dell’aggiornamento One UI 7 è una rinnovata esperienza utente, mirata a rendere l’interazione quotidiana più intuitiva e personalizzata. La nuova interfaccia vanta un layout della schermata principale semplificato e opzioni di personalizzazione estese, inclusi widget e schermate di blocco ridisegnati.

Un elemento distintivo è la Now Bar, una barra interattiva che si aggiorna in tempo reale e che è accessibile direttamente dalla schermata di blocco. Questa novità permette agli utenti di tenere sotto controllo le informazioni più pertinenti senza necessità di sbloccare il dispositivo. Le funzioni basate sull’intelligenza artificiale sono state notevolmente potenziate: AI Select rivoluziona il modo in cui gli utenti interagiscono con le app, facilitando azioni come la creazione di GIF senza cambiare schermata; Writing Assist migliora l’esperienza di scrittura automatizzando la formattazione e offrendo sintesi rapide. Inoltre, l’integrazione con Google Gemini permette di effettuare richieste complesse tramite il comando vocale, semplificando l’accesso alle informazioni e ai servizi online senza interazioni manuali complesse. Calendario di Rilascio: Samsung ha delineato un calendario preciso per il rollout di One UI 7, iniziando con i dispositivi flagship come i Galaxy S24 e i modelli pieghevoli più recenti, per poi estendere l’aggiornamento a un ampio spettro di dispositivi nei mesi successivi. Il lancio di One UI 7 ha avuto inizio il 7 aprile e si estenderà gradualmente ad altri smartphone e tablet Galaxy nelle settimane successive, inclusi la serie Galaxy S24, Galaxy S24 FE, la serie Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, la serie Galaxy Tab S10 e la serie Galaxy Tab S9. L’obiettivo è completare la distribuzione a tutti i modelli compatibili entro giugno 2025, giusto in tempo per preparare il terreno all’arrivo di One UI 8 e dei nuovi dispositivi Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)