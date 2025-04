Sony aumenta il prezzo di PS5 Digital in Europa

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha comunicato una modifica dei prezzi di vendita consigliati al dettaglio per la console PlayStation 5, con effetto a partire dalla data odierna, 14 aprile 2025. La decisione, come dichiarato dall’azienda, scaturisce da un contesto economico globale complesso, influenzato da elevati tassi di inflazione e dalla volatilità dei tassi di cambio valutario. L’adeguamento dei prezzi interessa specifici mercati in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), oltre ad Australia e Nuova Zelanda. In particolare, per quanto riguarda l’Europa, il prezzo consigliato per la PS5 Digital Edition viene aggiornato a 499,99 euro, un aumento di 50 euro. Analogamente, nel Regno Unito, il nuovo prezzo per la PS5 Digital Edition è fissato a 429,99 sterline. Si precisa che in entrambe queste aree geografiche, il prezzo della PS5 Standard, dotata di lettore Blu-ray Ultra HD, rimane invariato (549 euro). Diversa è la situazione in Australia e Nuova Zelanda, dove l’aumento coinvolge entrambe le versioni della console. In Australia, la PS5 Standard con lettore disco avrà un prezzo consigliato di 829,95 AUD, mentre la PS5 Digital Edition costerà 749,95 AUD. In Nuova Zelanda, i nuovi prezzi consigliati sono rispettivamente 949,95 NZD per la versione Standard e 859,95 NZD per la Digital Edition. I prezzi consigliati per la PS5 Pro non subiscono alcuna modifica. Contestualmente a questi aumenti, SIE ha annunciato una riduzione del prezzo consigliato per l’accessorio Unità Disco per PS5, anch’essa efficace dal 14 aprile. Il nuovo prezzo in Europa sarà di 79,99 euro, nel Regno Unito di 69,99 sterline, in Australia di 124,95 AUD e in Nuova Zelanda di 139,95 NZD. SIE segnala inoltre che altri mercati selezionati nell’area EMEA, non esplicitamente menzionati, potrebbero anch’essi essere soggetti ad aumenti del prezzo consigliato. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)