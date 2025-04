Split Fiction su Switch 2, EA rivela preordini e prezzo

(Adnkronos) – EA Originals e Hazelight Studios hanno annunciato che Split Fiction, il recente gioco d’azione cooperativa, sarà disponibile per il preordine su Nintendo Switch 2 a partire da giovedì 24 aprile, al prezzo di 49,99 euro. Il titolo sarà uno dei giochi di lancio ufficiali della nuova console di Nintendo, con uscita fissata per il 5 giugno. La versione per Nintendo Switch 2 integrerà pienamente le nuove funzionalità della console, tra cui GameShare e GameChat, offrendo un’esperienza cooperativa innovativa. GameShare consentirà a due utenti di giocare in modalità co-op locale con una sola copia del gioco, sfruttando la connessione wireless tra dispositivi. La funzione sarà compatibile anche con la prima generazione di Nintendo Switch, permettendo il collegamento tra diverse versioni della console. GameChat, invece, introdurrà una comunicazione vocale integrata grazie al microfono della console, permettendo ai giocatori di dialogare in tempo reale durante le sessioni di gioco. Sarà inoltre possibile condividere video in diretta con gli amici attraverso le fotocamere USB compatibili, la cui immagine verrà mostrata direttamente sull’indicatore utente all’interno del gioco. Ulteriori dettagli sono disponibili sul blog ufficiale di EA, dove è presente anche un’intervista con rappresentanti Nintendo, il fondatore di Hazelight Josef Fares e il COO Oskar Wolontis, che raccontano il processo di adattamento di Split Fiction alla nuova piattaforma Nintendo. Split Fiction è già disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam, Epic Games Store e EA app) al prezzo di 49,99 euro. Il gioco supporta il Pass amici, che consente di invitare gratuitamente un secondo giocatore, anche su piattaforme diverse. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)