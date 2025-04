“Strategie per connettersi in un mondo iperconnesso” tra fake news, sicurezza digitale e benessere online

(Adnkronos) – ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, annuncia con entusiasmo il convegno “Strategie per connettersi in un mondo iperconnesso: navigare nell’oceano della comunicazione digitale”. L’evento si terrà mercoledì 16 aprile 2025, dalle ore 9:30 alle 12:30, presso lo spazio Europe Experience “David Sassoli” a Roma. In un’epoca caratterizzata dalla trasformazione digitale e da un flusso incessante di informazioni, il convegno intende esplorare le dinamiche della comunicazione in un mondo iperconnesso. Saranno affrontati temi cruciali come il contrasto alle fake news, la sicurezza digitale, il benessere online e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. L’incontro rappresenta un’occasione unica per riflettere su come individui, imprese e istituzioni possano navigare con consapevolezza e responsabilità in un contesto digitale in continua evoluzione. Il programma vedrà la partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali, innovatori e professionisti del settore, che si confronteranno su strategie innovative per promuovere una comunicazione digitale inclusiva, sicura e sostenibile. Al centro del dibattito, il contrasto alla disinformazione per rafforzare la fiducia nei media digitali, gli strumenti e le politiche per garantire la sicurezza online, l’importanza di un uso consapevole delle tecnologie per migliorare la qualità della vita e il ruolo delle nuove generazioni e delle imprese nella costruzione di un ecosistema digitale responsabile. Un intervento di spicco sarà quello dell’On. Susanna Ceccardi, che offrirà una prospettiva istituzionale sulle sfide e le opportunità della comunicazione digitale a livello europeo. Il confronto sarà moderato da figure di riferimento nel panorama dell’innovazione e della comunicazione, con l’obiettivo di stimolare un dialogo aperto e costruttivo. “Questo evento è un momento cruciale per riflettere sul futuro della comunicazione digitale e sul ruolo delle nuove generazioni nel plasmare un mondo più connesso e responsabile,” ha dichiarato Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI. “Insieme agli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, vogliamo offrire spunti concreti per affrontare le complessità del nostro tempo e costruire un ecosistema digitale al servizio della società.” “La comunicazione digitale è una leva strategica per il progresso dell’Europa,” ha aggiunto un rappresentante degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia. “Iniziative come questa rafforzano il dialogo tra istituzioni, cittadini e innovatori, promuovendo una visione condivisa per un futuro digitale inclusivo e sicuro.” Il convegno si inserisce nel percorso di ANGI per promuovere l’innovazione come motore di crescita e sviluppo, in linea con le priorità dell’Unione Europea per la transizione digitale. L’appuntamento è rivolto a professionisti, studenti, imprenditori e cittadini interessati a contribuire al dibattito sulle sfide del nostro tempo. Tra i relatori: il Presidente Gabriele Ferrieri, Presidente dell’ANGI; l’On. Ceccardi, Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni; Franceso Paolo Russo, Direttore Generale ANGI; Barbara Bechelloni, Key Account Manager e Digital Strategist; Giovanni Prattichizzo, Social Media Manager and Senior Communication expert Istat; Gabriele Campagnano, Capo Ufficio Stampa Dipartimento Trasformazione Digitale – Presidenza del Consiglio; Gianfranco Ciccarella, Senior Information and Communication Technology Consultant; Riccardo Pirrone, Presidente dell’Associazione Nazionale Social Media Manager; Jacopo Ierussi, Presidente Associazione Italiana Influencer; Luca Rallo, fondatore Brandtopia; Andrea Santoro, founder Santoro Comunicare; Matteo Marini, founder Politikon; Costanza Cicero, Responsabile Brand Solution Starting Finance. L’evento si terrà il 16 aprile 2025, dalle ore 9:30 alle 12:30, presso l’Europe Experience “David Sassoli” in Piazza Venezia, Roma. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)