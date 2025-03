Su Pokémon Pocket debutta “Tripudio Splendente” con Pokémon Cromatici e Lotte Competitive

(Adnkronos) – The Pokémon Company ha annunciato l’arrivo dell’espansione “Tripudio Splendente” nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket (GCC Pokémon Pocket) a partire dal 27 marzo 2025. L’espansione introduce i Pokémon cromatici, con carte speciali di Charizard-ex, Lucario-ex e Pachirisu, ottenibili tramite buste di espansione digitali e la pesca misteriosa. Le carte cromatiche brillano se inclinate, offrendo un’esperienza visiva rinnovata. The Pokémon Company ha annunciato l’espansione attraverso un video trailer su YouTube Nel GCC Pokémon Pocket sono in arrivo le lotte competitive. La prima stagione includerà Tripudio Splendente e sarà disponibile dalle 06:00 (UTC) del 28 marzo alle 05:59 (UTC) del 27 aprile 2025. Nelle lotte competitive sarà possibile mettersi alla prova lottando contro giocatori provenienti da tutto il mondo con un livello di abilità simile e, al termine di ogni stagione, si riceverà un emblema in base al rango finale da sfoggiare nel proprio profilo. “Tripudio Splendente” include anche Pokémon e Allenatori da Pokémon Scarlatto e Violetto, con illustrazioni di Tatsugiri, Sprigatito e Kissara. Per celebrare il lancio, dal 28 marzo al 27 aprile 2025, saranno disponibili missioni mazzo iniziale ex, che permetteranno di ottenere mazzi iniziali aggiuntivi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)