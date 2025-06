Svelato il trailer finale di Squid Game: l’ultima stagione arriva il 27 giugno su Netflix

(Adnkronos) – È stato svelato finalmente il trailer ufficiale della terza e ultima stagione di “SQUID GAME”, accendendo l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo. L’attesissima stagione finale della serie da record, che vede protagonisti Gi-hun (Lee Jung-jae) e il Front Man (Lee Byung-hun), sarà disponibile in esclusiva su Netflix a partire dal 27 giugno. La serie è stata celebrata con una premiere speciale lo scorso 12 giugno al Barbican Centre di Londra, un evento che ha visto la partecipazione del cast e del regista, affiancati da numerosi ospiti di spicco del mondo dell’intrattenimento e dei social media, a testimonianza del fenomeno globale che “Squid Game” rappresenta. Ecco il trailer della stagione finale di Squid Game 3 Nella terza e ultima stagione di Squid Game, Gi-hun (Lee Jung-jae) dopo aver perso il suo miglior amico nel gioco e essere stato spinto alla completa disperazione dal Front Man (Lee Byung-hun), non demorde nel suo obiettivo di porre fine ai giochi, mentre il Front Man prosegue con la sua prossima mossa. Le scelte dei giocatori sopravvissuti, nel frattempo, causano gravi conseguenze a ogni round, intensificando la tensione e le poste in gioco. Il regista Hwang Dong-hyuk, che ha fatto la storia alla 74a edizione dei Primetime Emmy® diventando il primo asiatico a vincere il premio come Miglior regia di una serie drammatica, è ancora una volta al timone della serie. Ricopre i ruoli di regista, sceneggiatore e produttore, garantendo la coesione e la visione che hanno reso “Squid Game” un successo planetario. Il cast della terza stagione vede il ritorno di volti noti e l’introduzione di nuovi talenti, promettendo performance intense e memorabili. Tra gli interpreti principali troviamo Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Wi Ha-jun, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Jo Yu-ri, Chae Kuk-hee, Lee David, Roh Jae-won, e Jun Suk-ho, con la partecipazione speciale di Park Hee-soon. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)